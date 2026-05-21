Mannheim/Ludwigshafen – Angebotsänderungen im Stadtbahnverkehr ab 1. Juni

Mannheim/Ludwigshafen: Neue Linien, neue Direktverbindungen und Änderungen bei bestehenden Bahnlinien: Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) passt zum 1. Juni 2026 das bestehende Stadtbahnangebot in Mannheim und Ludwigshafen an.

Fahrgäste werden gebeten, den abweichenden Betrieb auf mehreren Linien im Zeitraum von Montag, 1. Juni, bis Sonntag, 9. August 2026, wegen der Baumaßnahmen in der Frankenthaler Straße, im Bereich der Haltestelle Mannheimer Tor sowie zwischen Berliner Platz (Bf LU Mitte) und Schützenstraße zu beachten.

Linie 4/4A

-Rückkehr zum regulären Linienweg über Konrad-Adenauer-Brücke

-Bedienung der Haltestellen Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau (Wilhelm-Hack-Museum) und Kaiser-Wilhelm-Straße

-Entfall der Haltestellen Südwest-Stadion, Wittelsbachplatz, Schützenstraße, Ludwigstraße, LU Rathaus, Handelshafen/Jungbusch Bf, Rheinstraße, MA Rathaus/rem und Schloss

-Bedienung des Streckenabschnitts zwischen Oggersheim Comeniusstraße und Bad Dürkheim Bf täglich im Tagesverkehr durch Linie 9X

-geänderte Abfahrtspositionen an der Haltestelle Berliner Platz (Bf LU Mitte): Richtung Oggersheim Comeniusstraße bzw. Bad Dürkheim Bf an Steig B, Richtung Waldfriedhof bzw. Käfertaler Wald an Steig A

Linie 5A

fährt nicht mehr

Ersatz durch Linie 15 auf dem gesamten Linienweg

Linie 6/6A

-neuer Linienweg in Ludwigshafen ab Berliner Platz (Bf LU Mitte) nach Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13)

-Bedienung des Streckenabschnitts nach Rheingönheim Neubruch durch Linie 7

-neuer Linienweg der Linie 6A über MA Hauptbahnhof (analog zu Linie 6) und gemeinsame Führung über Konrad-Adenauer-Brücke.

-Entfall der Haltestellen Kunsthalle, Wasserturm, Strohmarkt, Schloss, Paradeplatz, MA Rathaus/rem, Rheinstraße und Handelshafen/Jungbusch Bf

-neue Bedienung der Haltestellen Gartenstraße, Hemshofstraße (BASF Tor 7), BASF (Tor 1+2), Schopenhauerstraße (AWETA), Rheinfeldstraße (BASF Tor 3), Friesenheim Ost, Rottstückerweg (BASF Tor 5), Ammoniakstraße (BASF Tor 11), Oppau Süd (BASF Q920) und Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13)

-Betrieb auch in den Nachtstunden (Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen) zwischen Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13) und Neuostheim

-Entfall der Nachtbuslinien 6 (bis auf einzelne Fahrten) und 97 (verkehrt nur noch zwischen Pfingstweide Londoner Ring und Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13))

Linie 7

-verkehrt wieder rheinüberschreitend zwischen Mannheim und Ludwigshafen

-neuer Linienweg in Ludwigshafen ab Berliner Platz (Bf LU Mitte) nach Rheingönheim Neubruch

-Bedienung des Streckenabschnitts nach Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13) durch Linie 6/6A

-neue Bedienung der Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau (Wilhelm-Hack-Museum), Wittelsbachplatz, Südwest-Stadion, Stifterstraße, Mundenheim Nord, Am Schwanen, Schillerschule, Hoheneckenstraße, Giulinistraße, Friedensstraße, Brückweg und Rheingönheim Neubruch

Linie 9X

-Rückkehr zum regulären Linienweg über Konrad-Adenauer-Brücke

-reguläres Angebot zwischen Bad Dürkheim Bf und Luisenpark/Technoseum auch an Werktagen (Linie 4/4A im Tagesverkehr nur noch bis Oggersheim Comeniusstraße)

-neuer Linienweg zwischen Wittelsbachplatz und Konrad-Adenauer-Brücke über die Haltestelle Berliner Platz Süd (Bf LU Mitte)

-Entfall der Nachtbuslinie 9

Linie 12

-neue Linie zwischen Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13) und Rheingönheim Neubruch

Betrieb in der Hauptverkehrszeit (HVZ) im 20-Minuten-Takt

-Bedienung der Haltestelle Oppau Fritz-Haber-Straße (BASF Tor 12+13), Oppau Süd (BASF Q920), Ammoniakstraße (BASF Tor 11), Rottstückerweg (BASF Tor 5), Friesenheim Ost, Rheinfeldstraße (BASF Tor 3), Schopenhauerstraße (AWETA), BASF (Tor 1+2), Hemshofstraße (BASF Tor 7), Gartenstraße, LU Rathaus, Ludwigstraße, Berliner Platz (Bf LU Mitte), Berliner Platz Süd (Bf LU Mitte), Schützenstraße, Wittelsbachplatz, Südwest-Stadion, Stifterstraße, Mundenheim Nord, Am Schwanen, Schillerschule, Hoheneckenstraße, Giulinistraße, Friedensstraße, Brückweg und Rheingönheim Neubruch

Linie 15

-Verlängerung des Linienwegs ab Wallstadt Ost nach Heddesheim Bf

-neuer Linienweg zwischen Universitätsklinikum und MA Hauptbahnhof über Nationaltheater und Rosengarten (Ersatz für Linie 5A)

-Entfall der Haltestellen Schafweide, Alte Feuerwache, Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz und Schloss

-Verlängerung des Linienwegs in der Hauptverkehrszeit (HVZ) ab MA Hauptbahnhof zum Ebertpark

-neue Bedienung der Haltestellen Berliner Platz (Bf LU Mitte), Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau (Wilhelm-Hack-Museum), Bürgermeister-Kutterer-Straße, LU Hauptbahnhof, Marienkirche, Heinrich-Ries-Halle, LU Klinikum, Ebertpark/Fichtestraße und Ebertpark.

Quelle RNV

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 10:52