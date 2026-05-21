Mannheim – Feuerwehr Mannheim stellt Jahresbericht 2025 vor

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Jahr 2025 war bei der Feuerwehr Mannheim durch eine hohe Einsatzdichte gekennzeichnet. Rund 4.800 mal sind die Kameraden ausgerückt – eine Zahl, die auf einem hohen Niveau den Trend aus den Vorjahren fortsetzt. Die Feuerwehr Mannheim hat nun ihren Jahresbericht 2025 veröffentlicht. Darin wird beleuchtet, wie breit sie aufgestellt ist, was im vergangenen Jahr die besonderen Herausforderungen waren und worauf sie in Zukunft blickt. „2025 war in vielerlei Hinsicht ein herausforderndes Jahr. Ich denke hierbei insbesondere an den Großeinsatz nach der Amokfahrt auf den Planken am 3. März, der die gesamte Blaulichtfamilie enorm gefordert hat. Aber auch finanziell hat uns das vergangene Jahr vor große Herausforderungen gestellt – was die ganze Stadt nicht nur aktuell, sondern nachhaltig spüren wird“, bilanziert Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Dr. Volker Proffen. Er führt weiter aus: „Zugleich war 2025 ein Jahr wichtiger Entwicklungen, denn die Feuerwehr Mannheim hat trotz der angespannten Haushaltslage die Weichen für die Modernisierung ihrer Einsatzlenkung gestellt. Wir blicken positiv in die Zukunft. Wir haben eine starke und leistungsfähige Mannschaft, die sich täglich für die Sicherheit in unserer Stadt einsetzt. Dafür gilt jedem einzelnen unserer 384 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Berufsfeuerwehr, ebenso wie den 435 freiwilligen Feuerwehrleuten unser Dank.“

Der nun vorgelegte Jahresbericht zeigt die Bandbreite der Aufgaben bei der Feuerwehr Mannheim und präsentiert den Arbeitsalltag der Kameraden: zu 4.767 Einsätzen sind sie im gesamten Jahr 2025 ausgerückt, dabei handelte es sich um 2.194 Brandeinsätze, 2.573 Einsätze waren eine technische Hilfeleistung. Dem Leser wird ein Einblick in die verschiedenen Wachen und Gerätehäuser gewährt, es werden die einzelnen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und die Sondereinheiten vorgestellt. Der Blick auf verschiedene Einsätze des Jahres 2025 zeigt, welche Dimension diese erreichen können. So hatte beispielsweise ein Brand in einem Gewerbebetrieb die Einsatzkräfte über 21 Stunden hinweg gefordert, der Schutz des Stadtgebiets musste während dieser Zeit parallel weiterhin gesichert werden. Aber auch viele weitere Einsatzszenarien werden in dem Bericht aufgeführt, auf die die Feuerwehr vorbereitet sein muss – diese reichen von einem Pferd auf der Autobahn bis hin zu Unwettereinsätzen nach Starkregenereignissen.

„Dieser Jahresbericht steht für Transparenz: Er zeigt Leistungen, aber auch Aufgaben, die uns weiter begleiten. Für 2026 und die Folgejahre wird die Umsetzung der Modularisierung der Löschzüge und die Modernisierung der Feuerwehr Mannheim ein zentrales Vorhaben bleiben. Gleichzeitig ist dieser Bericht eine Einladung, verschiedene Details zu den Hintergründen zu erfahren“, so Jens Stiegel, stellvertretender Amtsleiter Feuerwehr und Katastrophenschutz.

Der Jahresbericht steht ab sofort online auf der städtischen Homepage zur Verfügung unter:

www.mannheim.de/jahresbericht-feuerwehr2025

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 11:07