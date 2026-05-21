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Orgelnacht
21.05.2026, 16:33 Uhr

Mannheim – Benefiz-Orgelnacht in der Jesuitenkirche Am 22. Mai spielen Mannheimer Organist:innen für die Rekonstruktion der historischen Voit-Orgel der St. Sebastian-Kirche

OrgelnachtMannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Noch schweigt die historische Voit-Orgel der St. Sebastian-Kirche. Während ihre Pfeifen und Einzelteile in der Orgelbauwerkstatt Lenter in Ludwigsburg restauriert werden, wächst in Mannheim die Vorfreude auf das Wiedersehen und -hören. Wie reich diese verlorene Klangfarbe die Mannheimer Orgellandschaft ergänzen könnte, lässt sich schon am Freitag, 22. Mai, ab 19.30 Uhr bei einer besonderen Benefizaktion in der Jesuitenkirche (A4,3, Innenstadt) erahnen. Dort lädt die Aktionsgruppe der Orgelrettung St. Sebastian, unterstützt durch zahlreiche Musiker:innen, zu einer Orgelnacht ein. Die Organist:innen spannen gemeinsam bis Mitternacht vom Spieltisch der großen Klais-Orgel in der Jesuitenkirche einen weiten musikalischen Bogen von Barock bis zu cineastischen und zeitgenössischen Klängen. In die Tasten greifen Klaus Krämer, katholischer Bezirkskantor, ebenso wie die beiden evangelischen Kirchenmusikdirektoren Johannes Michel und Sebastian Osswald. Für Glanzlichter sorgen zudem der Trompeter Falk Zimmermann gemeinsam mit Organist Tobias Breitner sowie die Organisten Martin Geipel und Christine Möhrs. Alle zusammen machen sie die Vielseitigkeit des Instruments hörbar.

Denn die Voit-Orgel aus dem Jahr 1875 zählt nicht nur zu den ältesten erhaltenen Pfeifenorgeln ihrer Art in den Mannheimer Quadraten, sie soll auch nach der Restaurierung ihren ursprünglichen romantischen Klangcharakter wieder erhalten und die bestehende Orgellandschaft der Stadt wieder um ihre historische ursprüngliche Klangfarbe bereichern. Dafür wurden Erweiterungen des Instruments im Zuge der Rekonstruktion bereits zurückgebaut. Die überzähligen Pfeifen können gegen eine Spende bei der Orgelnacht als Erinnerungsstück oder Geschenk erworben werden – ein sehr konkreter, greifbarer Bezug zum Instrument, das 2027 wieder klingen soll.
Wer die Orgelnacht besucht, erlebt also zum einen Musik und unterstützt zugleich ein Projekt, das ein Stück Mannheimer Klanggeschichte bewahrt. Ein Baustein sind dabei die Pfeifenpatenschaften, mit denen Musikliebhaber:innen ganz konkret zum Erhalt des Instruments beitragen – Ton für Ton. Seit Start der Aktionen zur Rettung der Orgel von St. Sebastian wurden unter anderem durch die Patenschaften bereits rund 66.000 Euro Spenden eingeworben.

Programm der Orgelnacht am Freitag, 22. Mai 2026
19.30 Uhr – Falk Zimmermann & Tobias Breitner – Trompete und Orgel
20.15 Uhr – Klaus Krämer – Lübeck und Paris
21.00 Uhr – Christine Möhrs – Orgel und Kino
21.30 Uhr – Pause
22.00 Uhr – Sebastian Osswald – Aus dem deutsch-französischen Notenschrank
22.45 Uhr – Martin Geipel – Messiaen und mehr
23.30 Uhr – Johannes Michel – Toccatatoccata

Weiteren Aktionen der Orgelrettung St. Sebastian
12. September: Fahrt zur Orgelbauwerkstatt Lenter in Ludwigsburg. Dort können die Restaurierungsfortschritte vor Ort besichtigt werden.

26. September: Organist Tobias Breitner spielt um 19 Uhr in St. Sebastian (F1,7, Innenstadt) Johann Sebastian Bachs „Goldbergvariationen“ auf dem Cembalo zugunsten der Orgelrettung.

Quelle
Römisch-katholische Kirchengemeinde Mannheim KdöR

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 16:33

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