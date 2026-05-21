Mannheim – 10 Jahre Netzwerk Smart Industries



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit 10 Jahren verbindet das Netzwerk Smart Industries, initiiert vom Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim, Menschen, Ideen und Technologien. Entstanden sind spannende Projekte, echte Innovationen, starke Kooperationen und vor allem viele persönliche Verbindungen. Das regionale Netzwerk steht für gelebte Zusammenarbeit und trägt dazu bei, dass Unternehmen sich nicht als Einzelakteure verstehen, sondern als Teil eines starken gemeinsamen Wirtschaftsraums.

Die Netzwerkmitglieder feierten das Jubiläum am 19. Mai im Rahmen einer Abendveranstaltung mit geladenen Gästen und blickten auf die Erfolge der vergangenen zehn Jahre zurück: darunter der „Mannheim Cube“, ein Sensorwürfel, der während der Corona-Pandemie entwickelt und ab 2022 erfolgreich auf den Markt gebracht wurde, um Aerosole zu messen und die Luftqualität zu überwachen. Ein großer Erfolg seit Beginn ist das IT/OT-Lab im MAFINEX Technologiezentrum, das die vernetzte Produktion zum Anfassen darstellt und den Mitgliedern viel Spielraum zum „Tüfteln“ und Ausprobieren ermöglicht. Ab 2027 wird das IT/OT-Lab als Teil des LAB4 grüne Technologie implementieren und auch hier wieder die Mitarbeit von interessierten Unternehmen ermöglichen.



Wirtschaftsbürgermeister Thorsten Riehle gratulierte dem Netzwerk zum zehnjährigen Bestehen: „Mannheim als Innovationsstandort muss sich den Zukunftsthemen stellen, um weiterhin zukunftsfähig zu bleiben. Das Netzwerk Smart Industries hat dafür in den letzten zehn Jahren grandiose Arbeit geleistet: Durch Arbeitsgruppen, Expertenkreise und Veranstaltungen zu aktuellen Themen wird die Zusammenarbeit und der Wissensaustausch zwischen regionalen Unternehmen ermöglicht und unser Wirtschaftsstandort gestärkt.“

Sandra Link, Geschäftsführerin des Netzwerks Smart Industries, begrüßte die Gäste und moderierte gemeinsam mit Chako Habekost das Abendprogramm der kurzweiligen Jubiläumsveranstaltung. Digitalisierung und der Umgang mit neuen Technologien muss nicht immer schwer und ernsthaft sein, sondern kann auch unterhaltsam sein – wie es Chako Habekost feststellte. Passend zum Thema „Innovative Erfindungen aus Mannheim“ kam Eismacher Dario Fontanella als Überraschungsgast.



Das Netzwerk Smart Industries bündelt die Kompetenz vieler Akteure der Metropolregion Rhein-Neckar zu einem umsetzungsorientierten Innovationsnetzwerk. Zu den 50 Mitgliedern zählen innovative Start-ups, produzierender Mittelstand, Forschungseinrichtungen, Multiplikatoren sowie Global Player. Das Netzwerk widmet sich allen Aspekten der Digitalisierung in der Industrie und organisiert sich in Arbeitsgruppen zu unterschiedlichsten Bereichen der Industrie 4.0, wie beispielsweise die vernetzte Produktion, ESG, Smart Building, Datensouveränität, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit.

„In Zeiten wirtschaftlicher Transformation ist diese enge Verzahnung wichtiger denn je. Unternehmen benötigen Plattformen für Kooperation, Wissenstransfer und gegenseitige Unterstützung. Ein vereinsbasiertes Netzwerk schafft Vertrauen, verbindet unterschiedliche Branchen und bringt Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Gesellschaft an einen Tisch“, fasst Christiane Ram, Vorstandsvorsitzende des Netzwerks Smart Industries und Leiterin der Wirtschaftsförderung Mannheim die Bedeutung der Netzwerkarbeit zusammen.

Quelle Text und Fotos: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 21:53