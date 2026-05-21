Ludwigshafen: Rund 1.710 Bau-Beschäftigte arbeiten in 122 Betrieben Dickere Lohntüte: Bauarbeiter in Ludwigshafen sollen „Lohn-Check“ machen



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Dickere Lohntüte für Bauarbeiter: Wer in Ludwigshafen auf dem Bau arbeitet, soll einen

genauen Blick auf seine aktuelle Lohnabrechnung werfen.

Das rät die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). „Der Lohn-Check lohnt sich. Denn

der Tariflohn für Fachkräfte ist im April um knapp 1 Euro pro Stunde gestiegen. Das ist

ein Plus von 3,9 Prozent. Damit müssen vom Beton- und Straßenbauer über den Maurer

und Kranführer bis zur Bürokraft ab jetzt bei jedem, der einen Vollzeitjob hat, knapp

168 Euro pro Monat mehr auf dem Lohnkonto sein“, sagt Rüdiger Wunderlich von der

IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz.

Der aktuelle Stundenlohn für eine Fachkraft liege nun

bei 26,05 Euro. Insgesamt arbeiten in Ludwigshafen nach Angaben der IG BAU rund

1.710 Beschäftigte in 122 Baubetrieben. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen

der Arbeitsagentur.

Quelle: Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt

Bezirksverband Rheinhessen-Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 21:59