Ludwigshafen: Rund 1.710 Bau-Beschäftigte arbeiten in 122 Betrieben Dickere Lohntüte: Bauarbeiter in Ludwigshafen sollen „Lohn-Check“ machen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Dickere Lohntüte für Bauarbeiter: Wer in Ludwigshafen auf dem Bau arbeitet, soll einen
genauen Blick auf seine aktuelle Lohnabrechnung werfen.
Das rät die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). „Der Lohn-Check lohnt sich. Denn
der Tariflohn für Fachkräfte ist im April um knapp 1 Euro pro Stunde gestiegen. Das ist
ein Plus von 3,9 Prozent. Damit müssen vom Beton- und Straßenbauer über den Maurer
und Kranführer bis zur Bürokraft ab jetzt bei jedem, der einen Vollzeitjob hat, knapp
168 Euro pro Monat mehr auf dem Lohnkonto sein“, sagt Rüdiger Wunderlich von der
IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz.
Der aktuelle Stundenlohn für eine Fachkraft liege nun
bei 26,05 Euro. Insgesamt arbeiten in Ludwigshafen nach Angaben der IG BAU rund
1.710 Beschäftigte in 122 Baubetrieben. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen
der Arbeitsagentur.
Quelle: Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Rheinhessen-Vorderpfalz
Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 21:59