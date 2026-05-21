Ludwigshafen – Pfarrer Manfred Ferdinand verlässt Edigheim – Verabschiedung an Pfingstsonntag

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. An Pfingsten verabschiedet sich Pfarrer Manfred Ferdinand in den Ruhestand. Seine Zeit in der protestantischen Kirchengemeinde Ludwigshafen-Edigheim war geprägt von einem lebendigen Gemeindeleben – trotz etlicher Herausforderungen. Edigheim ist Manfred Ferdinands erste berufliche Station in der Pfalz – der gebürtige Kölner kam erst 2019 in Ludwigshafens Norden. Zuvor war er in der Landeskirche Kurhessen-Waldeck tätig, anschließend 16 Jahre an der Pädagogischen Hochschule und Universität Heidelberg, wo er promovierte, wissenschaftlich arbeitete und lehrte. Manfred Ferdinands Zeit in Ludwigshafen war geprägt von den Corona-Jahren und dem landeskirchenweiten Veränderungsprozess. „Es war schwierig und anstrengend, aber wir haben alles gut gemeistert“, sagt er. „Es freut mich sehr, dass praktisch das komplette etablierte Programm der Gemeinde aufrecht erhalten geblieben ist: Gottesdienste, Frühlingsfest, Gässelfescht, Turmblickblasen, Erntedank und Suppenküchendienste, Kirchenchor, Konfi-Unterricht, Besuchsdienst und vieles mehr – alles läuft!“

Zudem konnten die Abendgottesdienste mit Hilfe des Kirchbauvereins zu richtigen Events ausgebaut werden. „In besonderer Erinnerung wird vielen Edigheimerinnen und Edigheimern das Posaunenchörchen bleiben, das ich zusammen mit meiner Frau ins Leben gerufen und geleitet habe“, ergänzt er. All das sei nur möglich gewesen durch den großen Einsatz und das gute Zusammenspiel von Hauptamtlichen, Nebenamtlichen und Ehrenamtlichen. „Nicht zu vergessen die Mitarbeitenden der Louise-Scheppler-Kita, mit der die Kirchengemeinde viele schöne Projekte verwirklicht hat“, betont der Pfarrer. So kann der 63-Jährige auf viele bewegende Begegnungen in Edigheim zurückblicken. Pfarrer Ferdinand zieht jetzt zurück nach Heidelberg, wo seine Familie lebt. Er freut sich auf Ruhe und darauf, mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Am Pfingstsonntag, 24. Mai, wird er von Dekan Paul Metzger offiziell verabschiedet. Der Gottesdienst beginnt 10.30 Uhr in der Protestantischen Kirche Edigheim. Wer Manfred Ferdinand nachfolgt, ist noch offen. Die Pfarrstelle soll ausgeschrieben werden. In der Zwischenzeit werden die Aufgaben unter anderen Pfarrerinnen und Pfarrern im Kirchenbezirk aufgeteilt, die nebenamtliche Verwaltung übernimmt Dekan Paul Metzger.

Termin

Gottesdienst mit Verabschiedung von Pfarrer Manfred Ferdinand

Pfingstsonntag, 24. Mai, 10.30 Uhr

Protestantische Kirche Edigheim, Bürgermeister-Fries-Straße 4, Ludwigshafen-Edigheim

Quelle

Fotovermerk: Herbert Brünnler

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 10:50