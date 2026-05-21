Ludwigshafen – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 34-Jährigen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Donnerstag, 21.05.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 34-Jähriger vermisst. Er verließ am Donnerstag gegen 08:30 Uhr ein Krankenhaus in der Semmelweisstraße. Zuletzt wurde der Vermisste vor dem Krankenhaus gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 34-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, weswegen er sich gegenüber anderen aggressiv verhalten kann. Eine Eigen- wie aber auch eine Fremdgefährdung ist daher nicht auszuschließen. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 34-Jährigen:

-1,70m -60 Kg -schwarzes Oberteil -Jogginghose -Flipflops

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 16:18