Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Chemiekonzern BASF richtet den Fokus in der nächsten Phase seiner „Winning Ways“-Strategie auf die Stärkung und das Wachstum der Kerngeschäfte. Nach der weitgehend abgeschlossenen Herauslösung eigenständig operierender Geschäftsbereiche will der Chemiekonzern nun seine Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern und die Strukturen vereinfachen.

Hierfür wurde ein neues „Core Transformation Office“ eingerichtet, das direkt an BASF-Vorstandsvorsitzenden berichtet. Die Leitung übernimmt Julia Raquet, President der BASF.

Mit dem Programm „CoreShift“ plant BASF, die zahlungswirksamen Fixkosten im Kerngeschäft bis zum Jahr 2029 gegenüber 2024 um bis zu 20 Prozent zu senken. Gleichzeitig sollen Prozesse vereinfacht, Geschäftsabläufe weltweit harmonisiert sowie standardisierte IT-Lösungen und der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz vorangetrieben werden.

„Unsere Kerngeschäfte stehen für starke Marktpositionen, Innovationen und die Möglichkeit, die grüne Transformation unserer Kunden zu unterstützen“, erklärte Markus Kamieth. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der BASF-Kerngeschäfte deutlich zu stärken und vorhandene Synergien besser zu nutzen.

Zu den Kerngeschäften der BASF zählen die vier Segmente Chemicals, Materials, Industrial Solutions sowie Nutrition & Care. Zusammen erwirtschaften diese Bereiche einen Umsatz von rund 40 Milliarden Euro. Nach Unternehmensangaben bilden sie das zentrale Portfolio des weltweit größten diversifizierten Chemiekonzerns.

Auch der BASF-Standort Ludwigshafen spielt in den Transformationsplänen weiterhin eine wichtige Rolle. Laut Julia Raquet umfasst die Neuausrichtung unter anderem die Restrukturierung des größten Verbundstandorts in Ludwigshafen sowie Veränderungen bei den globalen Service-Einheiten.

Mit dem neuen Transformationsansatz will BASF die Organisation vereinfachen, effizienter arbeiten und die Grundlage für profitables Wachstum schaffen.

Quelle: BASF

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 21:54