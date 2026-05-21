Landau – Unterstützung im Behördendschungel: Stadt Landau und Diakonie starten Projekt „Soziallotse“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Landau und das Haus der Diakonie erweitern gemeinsam ihr
Unterstützungsangebot für Menschen in schwierigen Lebenslagen:
Ab sofort startet das Projekt „Soziallotse – Unterstützung im Behördendschungel“. Ziel ist
es, Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu sozialen Leistungen zu erleichtern
und sie im komplexen System von Behörden und Hilfsangeboten gezielt zu
begleiten.
Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen, die bislang keine
Sozialleistungen in Anspruch genommen haben, sowie an Personen mit
Sprachbarrieren, gesundheitlichen Einschränkungen oder in sozialen Notlagen.
Auch ältere Menschen sollen gezielt angesprochen werden. Der Soziallotse
bietet dabei eine niedrigschwellige Beratung, klärt individuelle Bedarfe und
strukturiert die nächsten Schritte im Umgang mit Behörden. Bei Bedarf begleitet
er zu Terminen oder vermittelt weitere Unterstützungsangebote.
„Der Soziallotse ist ein wichtiger Baustein, um Menschen in schwierigen
Lebenslagen noch gezielter unterstützen zu können und ihnen den Zugang zu
den richtigen Hilfsangeboten zu erleichtern“, betont die Beigeordnete und
Sozialdezernentin der Stadt Landau, Lena Dürphold. „Gerade im komplexen
Geflecht sozialer Leistungen ist persönliche Begleitung oft entscheidend.
Gemeinsam mit dem Haus der Diakonie stärken wir so die soziale Teilhabe in
unserer Stadt und sorgen dafür, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht
wird.“
Die Stelle ist beim Diakonischen Werk Pfalz angesiedelt und wird von der Stadt
Landau finanziert. Mit dem Sozialarbeiter Alexander Wilking wird die Funktion
des Soziallotsen erstmals besetzt.
„Viele Menschen wissen gar nicht, welche Unterstützung ihnen zusteht oder
scheitern an komplizierten Verfahren. Ich möchte ihnen Orientierung geben und
sie dabei unterstützen, ihre Anliegen künftig möglichst selbstständig regeln zu
können“, erklärt Alexander Wilking.
Das Projekt ist zunächst auf ein Jahr befristet und wird von Beginn an
regelmäßig evaluiert. Ziel ist es, die Wirksamkeit der Maßnahme zu überprüfen
und das Angebot bei Bedarf weiterzuentwickeln. Die gewonnenen Erkenntnisse
sollen als Grundlage dafür dienen, ob und wie das Angebot künftig fortgeführt
wird.
Bildunterschrift: Landaus neuer Soziallotse: Alexander Wilking. (Quelle: privat)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 21:48