Landau – Unterstützung im Behördendschungel: Stadt Landau und Diakonie starten Projekt „Soziallotse“



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Landau und das Haus der Diakonie erweitern gemeinsam ihr

Unterstützungsangebot für Menschen in schwierigen Lebenslagen:

Ab sofort startet das Projekt „Soziallotse – Unterstützung im Behördendschungel“. Ziel ist

es, Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu sozialen Leistungen zu erleichtern

und sie im komplexen System von Behörden und Hilfsangeboten gezielt zu

begleiten.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen, die bislang keine

Sozialleistungen in Anspruch genommen haben, sowie an Personen mit

Sprachbarrieren, gesundheitlichen Einschränkungen oder in sozialen Notlagen.

Auch ältere Menschen sollen gezielt angesprochen werden. Der Soziallotse

bietet dabei eine niedrigschwellige Beratung, klärt individuelle Bedarfe und

strukturiert die nächsten Schritte im Umgang mit Behörden. Bei Bedarf begleitet

er zu Terminen oder vermittelt weitere Unterstützungsangebote.

„Der Soziallotse ist ein wichtiger Baustein, um Menschen in schwierigen

Lebenslagen noch gezielter unterstützen zu können und ihnen den Zugang zu

den richtigen Hilfsangeboten zu erleichtern“, betont die Beigeordnete und

Sozialdezernentin der Stadt Landau, Lena Dürphold. „Gerade im komplexen

Geflecht sozialer Leistungen ist persönliche Begleitung oft entscheidend.

Gemeinsam mit dem Haus der Diakonie stärken wir so die soziale Teilhabe in

unserer Stadt und sorgen dafür, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht

wird.“

Die Stelle ist beim Diakonischen Werk Pfalz angesiedelt und wird von der Stadt

Landau finanziert. Mit dem Sozialarbeiter Alexander Wilking wird die Funktion

des Soziallotsen erstmals besetzt.

„Viele Menschen wissen gar nicht, welche Unterstützung ihnen zusteht oder

scheitern an komplizierten Verfahren. Ich möchte ihnen Orientierung geben und

sie dabei unterstützen, ihre Anliegen künftig möglichst selbstständig regeln zu

können“, erklärt Alexander Wilking.

Das Projekt ist zunächst auf ein Jahr befristet und wird von Beginn an

regelmäßig evaluiert. Ziel ist es, die Wirksamkeit der Maßnahme zu überprüfen

und das Angebot bei Bedarf weiterzuentwickeln. Die gewonnenen Erkenntnisse

sollen als Grundlage dafür dienen, ob und wie das Angebot künftig fortgeführt

wird.

Bildunterschrift: Landaus neuer Soziallotse: Alexander Wilking. (Quelle: privat)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 21:48