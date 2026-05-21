Landau – Information, Austausch und konkrete Hilfen für heiße Tage – Stadt Landau lädt zum Hitzeaktionstag am 28. Mai

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Was hilft wirklich gegen Hitze? Wie bleibt man auch an heißen Tagen fit – und worauf sollte man besonders achten? Antworten darauf gibt es am Donnerstag, 28. Mai, beim Hitzeaktionstag der Stadt Landau. Von 12 Uhr an verwandeln sich Rathausplatz und Altes Kaufhaus in Orte für Information, Austausch und praktische Alltagstipps. „Wir wollen die Menschen dort erreichen, wo Hitze konkret spürbar wird – im täglichen Leben“, sagt Bürgermeister und Klimadezernent Lukas Hartmann. „Der Hitzeaktionstag ist bewusst so gestaltet, dass man direkt etwas mitnehmen kann – für sich selbst und für andere.“ Auf dem Rathausplatz informieren zahlreiche Organisationen wie Feuerwehr, THW, Verbraucherzentrale, Landesforsten und die RPTU darüber, wie man sich bei hohen Temperaturen richtig verhält, vorsorgt und besonders gefährdete Personen im Blick behält. Die Angebote sind niedrigschwellig und laden dazu ein, einfach vorbeizukommen, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Für eine kleine Pause zwischendurch sorgen Schülerinnen und Schüler der IGS Landau mit Kaffee und Kuchen gegen eine Spende.

Im Alten Kaufhaus geht es parallel vertiefend weiter: Dort beginnt um 14:30 Uhr ein Vortrag der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zum Thema „Essen und Trinken bei Hitze“, der praktische Hinweise für den Alltag gibt. Um 15:30 Uhr folgt der Beitrag „Der Wald als Lehrmeister: Anpassungsstrategien im Kontext des Klimawandels“ von Landesforsten Rheinland-Pfalz, der den Blick auf natürliche Anpassungsprozesse richtet. Am späten Nachmittag steht um 17:30 Uhr die „Hitzevorsorge bei Kindern“ im Fokus, vorgestellt von der Kinderarztpraxis Rummelkids. Direkt im Anschluss informiert um 18 Uhr die Apotheke am Südring darüber, wie Medikamente bei hohen Temperaturen richtig eingenommen und gelagert werden. Ergänzt wird das Programm durch flexible Klimaspaziergänge der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die über den Tag hinweg stattfinden und praktische Einblicke vor Ort ermöglichen.



Den Abschluss bildet um 19 Uhr im Alten Kaufhaus die etablierte Reihe der Landauer Klimagespräche unter dem Titel „Gesund leben in einer wärmeren Welt“. Die Veranstaltung bringt Expertinnen und Experten zusammen, die aktuelle Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise vorstellen und Lösungsansätze diskutieren. Dabei gibt es ausreichend Zeit für den Austausch zwischen den Referierenden und dem Publikum. Moderiert wird der Abend von Bürgermeister und Klimadezernent Lukas Hartmann. Der Eintritt zu allen Angeboten ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das komplette Programm und alle Informationen finden sich im Klimaschutzportal der Stadt Landau unter https://landau.klimaschutzportal.rlp.de.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 10:55