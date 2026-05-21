Landau – Fernwärme für die Mozartstraße: Stadt Landau und EnergieSüdwest AG informieren Anwohnende

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Fernwärme kommt in die Mozartstraße – und damit ein weiterer wichtiger
Baustein für die klimaneutrale Zukunft Landaus.
Damit Anwohnende frühzeitig informiert sind und ihre Fragen stellen können, laden die Stadt Landau und die
EnergieSüdwest AG am Montag, 1. Juni, um 18 Uhr zu einer gemeinsamen
Informationsveranstaltung in das Foyer des Entsorgungs- und
Wirtschaftsbetriebs Landau in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1 ein.
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an die Anwohnenden der
Mozartstraße im Abschnitt zwischen Paul-von-Denis-Straße und Wolfsweg.
Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung sowie der EnergieSüdwest AG
stellen die Planungen für den Ausbau des Fernwärmenetzes vor und
beantworten praktische Fragen rund um den Bauablauf, mögliche
Einschränkungen während der Baustellenzeit sowie Anschlussmöglichkeiten.
Fernwärme gilt als wichtiger Baustein auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt.
Sie steht für eine moderne, verlässliche und langfristig sichere Wärmeversorgung
und hilft dabei, den CO2-Ausstoß im Stadtgebiet weiter zu reduzieren. Mit dem
kontinuierlichen Ausbau investiert Landau gezielt in eine nachhaltige
Energiezukunft. Bereits heute wird das Fernwärmenetz in mehreren Bereichen
des Stadtgebiets erweitert – unter anderem in der Reiterstraße, der
Moltkestraße, am Marienring sowie im Wolfsweg. Schritt für Schritt wächst
damit ein modernes Wärmenetz für Landau.
Die Verantwortlichen laden alle Anwohnenden herzlich ein, sich frühzeitig zu
informieren und mit den Projektpartnern ins Gespräch zu kommen.
Aktuelle Informationen zum Fernwärmeausbau, zu Ansprechpersonen und
Kontaktmöglichkeiten sind auf dem städtischen Klimaschutzportal unter
https://landau.klimaschutzportal.rlp.de zu finden, während aktuelle Baustellen
in Landau im GeoPortal unter https://maps.landau.de/baustellen aufgeführt sind.
Bildunterschrift: Die Mozartstraße bekommt Fernwärme! (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 22:15