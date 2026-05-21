Landau – Fernwärme für die Mozartstraße: Stadt Landau und EnergieSüdwest AG informieren Anwohnende



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Fernwärme kommt in die Mozartstraße – und damit ein weiterer wichtiger

Baustein für die klimaneutrale Zukunft Landaus.

Damit Anwohnende frühzeitig informiert sind und ihre Fragen stellen können, laden die Stadt Landau und die

EnergieSüdwest AG am Montag, 1. Juni, um 18 Uhr zu einer gemeinsamen

Informationsveranstaltung in das Foyer des Entsorgungs- und

Wirtschaftsbetriebs Landau in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1 ein.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an die Anwohnenden der

Mozartstraße im Abschnitt zwischen Paul-von-Denis-Straße und Wolfsweg.

Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung sowie der EnergieSüdwest AG

stellen die Planungen für den Ausbau des Fernwärmenetzes vor und

beantworten praktische Fragen rund um den Bauablauf, mögliche

Einschränkungen während der Baustellenzeit sowie Anschlussmöglichkeiten.

Fernwärme gilt als wichtiger Baustein auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt.

Sie steht für eine moderne, verlässliche und langfristig sichere Wärmeversorgung

und hilft dabei, den CO2-Ausstoß im Stadtgebiet weiter zu reduzieren. Mit dem

kontinuierlichen Ausbau investiert Landau gezielt in eine nachhaltige

Energiezukunft. Bereits heute wird das Fernwärmenetz in mehreren Bereichen

des Stadtgebiets erweitert – unter anderem in der Reiterstraße, der

Moltkestraße, am Marienring sowie im Wolfsweg. Schritt für Schritt wächst

damit ein modernes Wärmenetz für Landau.

Die Verantwortlichen laden alle Anwohnenden herzlich ein, sich frühzeitig zu

informieren und mit den Projektpartnern ins Gespräch zu kommen.

Aktuelle Informationen zum Fernwärmeausbau, zu Ansprechpersonen und

Kontaktmöglichkeiten sind auf dem städtischen Klimaschutzportal unter

https://landau.klimaschutzportal.rlp.de zu finden, während aktuelle Baustellen

in Landau im GeoPortal unter https://maps.landau.de/baustellen aufgeführt sind.

Bildunterschrift: Die Mozartstraße bekommt Fernwärme! (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 22:15