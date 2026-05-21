Landau – Ferien müssen gefeiert werden: School’s Out Party am 20. Juni im Landauer Haus der Jugend



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn die Sommerferien langsam näher rücken und die Vorfreude auf freie

Tage steigt, ist es Zeit, gemeinsam das Ende des Schuljahres zu feiern:

Bereits eine Woche vor dem offiziellen Ferienbeginn lädt das Haus der Jugend der

Stadt Landau am Freitag, 20. Juni, zur großen School’s Out-Party ein. Von 18

bis 23 Uhr erwartet Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren ein Abend voller

Musik, guter Stimmung und abwechslungsreicher Mitmachaktionen.

Die Veranstaltung bietet die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit Freundinnen

und Freunden in Sommerlaune zu kommen und das Schuljahr gebührend

ausklingen zu lassen.

Das Team des Hauses der Jugend freut sich auf viele Besucherinnen und

Besucher und lädt alle Jugendlichen herzlich ein, vorbeizukommen und

gemeinsam zu feiern.

Weitere Informationen gibt es bei der LALA Landau-Crew der

Jugendförderung. Wer noch Fragen hat, kann sich gerne per Mail an LaLa-

Festival@landau.de wenden.

Bildunterschriften: School‘ s Out Party am 20. Juni im Landauer Haus der Jugend. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 21:43