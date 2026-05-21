Landau – Bei Jubiläumsfeier der Europa-Union in Landau: Ehemaliger Außenminister von Luxemburg Jean Asselborn trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein großer Europäer erweist der Stadt Landau eine besondere Ehre:
Im Rahmen der Jubiläumsfeier „75 Jahre Europa-Union in Landau – Ein Abend für Europa“
hat sich der ehemalige Außenminister des Großherzogtums Luxemburg, Jean
Asselborn, kürzlich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Der Politiker hielt
an diesem Abend im Haus am Westbahnhof einen Impulsvortrag zu den
aktuellen Herausforderungen und der Zukunft Europas.
Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler würdigte Asselborn als eine der
prägenden europäischen Stimmen der vergangenen Jahrzehnte: „Mit seinem
langjährigen Einsatz für ein geeintes und friedliches Europa sowie für die
Stärkung der europäischen Zusammenarbeit verkörpert Jean Asselborn in
besonderer Weise die Werte der Europa-Union“, so Geißler.
Europa sei dabei kein fernes politisches Konstrukt, sondern lebe vom täglichen
Miteinander vor Ort. Gerade Städte wie Landau mit ihrer deutsch-französischen
Geschichte und ihren engen grenzüberschreitenden Verbindungen zeigten, wie
konkret der europäische Gedanke im Alltag erfahrbar werde. „Europa beginnt
nicht in Brüssel, sondern hier bei uns in Landau“, betonte der
Oberbürgermeister.
Die Europa-Union Südpfalz ist der größte Kreisverband der Europa-Union
Rheinland-Pfalz und setzt sich für die Stärkung des europäischen Gedankens in
der Region ein. Mit Veranstaltungen, Diskussionen und Bildungsangeboten
engagiert sie sich für Demokratie, Verständigung und ein geeintes Europa.
Bildunterschrift: Bei der Jubiläumsfeier der Europa-Union in Landau, bei der
auch Oberbürgermeister Dominik Geißler (links im Bild) sprach, trug sich Jean
Asselborn ins Goldene Buch der Stadt ein. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 22:10