Landau – Bei Jubiläumsfeier der Europa-Union in Landau: Ehemaliger Außenminister von Luxemburg Jean Asselborn trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein großer Europäer erweist der Stadt Landau eine besondere Ehre:

Im Rahmen der Jubiläumsfeier „75 Jahre Europa-Union in Landau – Ein Abend für Europa“

hat sich der ehemalige Außenminister des Großherzogtums Luxemburg, Jean

Asselborn, kürzlich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Der Politiker hielt

an diesem Abend im Haus am Westbahnhof einen Impulsvortrag zu den

aktuellen Herausforderungen und der Zukunft Europas.

Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler würdigte Asselborn als eine der

prägenden europäischen Stimmen der vergangenen Jahrzehnte: „Mit seinem

langjährigen Einsatz für ein geeintes und friedliches Europa sowie für die

Stärkung der europäischen Zusammenarbeit verkörpert Jean Asselborn in

besonderer Weise die Werte der Europa-Union“, so Geißler.

Europa sei dabei kein fernes politisches Konstrukt, sondern lebe vom täglichen

Miteinander vor Ort. Gerade Städte wie Landau mit ihrer deutsch-französischen

Geschichte und ihren engen grenzüberschreitenden Verbindungen zeigten, wie

konkret der europäische Gedanke im Alltag erfahrbar werde. „Europa beginnt

nicht in Brüssel, sondern hier bei uns in Landau“, betonte der

Oberbürgermeister.

Die Europa-Union Südpfalz ist der größte Kreisverband der Europa-Union

Rheinland-Pfalz und setzt sich für die Stärkung des europäischen Gedankens in

der Region ein. Mit Veranstaltungen, Diskussionen und Bildungsangeboten

engagiert sie sich für Demokratie, Verständigung und ein geeintes Europa.

Bildunterschrift: Bei der Jubiläumsfeier der Europa-Union in Landau, bei der

auch Oberbürgermeister Dominik Geißler (links im Bild) sprach, trug sich Jean

Asselborn ins Goldene Buch der Stadt ein. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 22:10