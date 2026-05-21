Hoffenheim – TSG Hoffenheim verlängert mit Tim Lemperle

Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Angreifer Tim Lemperle vorzeitig langfristig ausgedehnt. Mit dem neuen Kontrakt für den 24 Jahre alten Offensivspieler setzt der Klub die eingeschlagene Richtung fort, das Gerüst des Teams langfristig an die TSG Hoffenheim zu binden. Nach Max Moerstedt, Vladimír Coufal, Ozan Kabak, Leon Avdullahu, Albian Hajdari und Andrej Kramarić ist Lemperle bereits der siebte TSG-Profi, der in diesem Frühjahr seinen Kontrakt verlängert und sich zum TSG-Weg bekennt. „Tim war vom ersten Tag an ein wichtiges Puzzleteil unserer sportlichen Entwicklung“, sagt TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker. „Seine Qualitäten im Abschluss, sein Tiefgang und seine Intensität im Besonderen im Spiel gegen den Ball passen perfekt zu unserer Spielphilosophie. Deshalb freuen wir uns, dass Tim mit dieser Verlängerung sehr frühzeitig sein Bekenntnis zur TSG abgegeben hat.“ „Ich fühle mich bei der TSG sehr wohl und spüre, dass wir als Team noch nicht am Ende unserer Entwicklung sind“, sagt Tim Lemperle. „Hier entsteht etwas. Ich freue mich sehr darauf, mit Hoffenheim international zu spielen. Das haben wir uns verdient, aber wir bleiben hungrig.“

Der gebürtige Frankfurter war im Sommer 2025 vom 1. FC Köln in den Kraichgau gewechselt. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich Lemperle zum unverzichtbaren Teil der TSG-Offensive und absolvierte in seiner ersten Spielzeit 31 Pflichtspiele für Hoffenheim. Der Angreifer erzielte dabei in der Bundesliga acht Treffer, war damit drittbester TSG-Torschütze der Saison und gab darüber hinaus zwei Vorlagen. Bevor er vom 1. FC Köln zur TSG Hoffenheim wechselte, hatte Lemperle im Nachwuchs beim TuS Makkabi Frankfurt (2008 – 2013) sowie dem 1. FSV Mainz 05 (2013 – 2015) und dem FSV Frankfurt (2015 – 2017) gespielt. Für die diversen DFB-Juniorenteams absolvierte der Angreifer insgesamt 25 Partien, darunter zehn Spiele (zwei Tore) für die deutsche U21-Nationalelf.

Quelle

TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 15:50