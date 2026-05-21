Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Tiergartenbad wird ab morgen, Donnerstag, den 21. Mai, wieder geöffnet. Es gibt allerdings eine Einschränkung: Die Sanitäranlagen inklusive der Duschen im Bereich der Umkleidekabinen können nicht genutzt werden, da bei einer Routineuntersuchung ein leichter Befall mit Legionellen festgestellt wurde.

Laut Gesundheitsamt wäre eine Nutzung der Sanitäranlagen zwar prinzipiell zulässig, doch aus Sicherheitsgründen haben sich die Stadtwerke Heidelberg Bäder entschieden, auf Alternativen auszuweichen: Badegäste können die Toiletten am Planschbecken sowie die Kaltduschen bei den Durchschreitebecken nutzen.

Das Bad hat täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten werden wie bisher im Zuge der Saison erweitert.

Aktuelle Informationen, Preise und Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder auf www.swhd.de/baeder.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 06:51