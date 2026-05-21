Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar -Zehn neue Folgen voraussichtlich ab dem zweiten Halbjahr 2027 zu sehen –

Die Doku-Serie „Feuer & Flamme“ startet in ihre 13. Staffel – und kehrt nach Heidelberg zurück. Seit Dienstag, 19. Mai 2026, begleitet das Team der SEO Entertainment die Berufsfeuerwehr der Stadt Heidelberg über 100 Tage hautnah. Bereits zum zweiten Mal gewährt die Serie exklusive Einblicke in den spannenden Alltag der Einsatzkräfte vor Ort. Die Dreharbeiten werden bis Anfang September 2026 andauern. Die zehn neuen Folgen sind etwa ab dem zweiten Halbjahr 2027 in der ARD Mediathek und im SWR zu sehen.

„Feuerwehrarbeit ist vielfältig, erfordert eine exzellente und langjährige Ausbildung, einen großen Teamgeist und häufig auch Mut. Wir freuen uns sehr darauf, den Zuschauerinnen und Zuschauern in Heidelberg und auch bundesweit weitere Einblicke in unsere tägliche Arbeit bei der Feuerwehr Heidelberg geben zu können“, betont Heiko Holler, Leiter der Feuerwehr Heidelberg.

Authentisch, ungefiltert, hautnah

Spezialkameras und Bodycams begleiten die Einsätze der Feuerwehr hautnah – sei es, wenn die Taucherstaffel ausrückt, Rettungsaktionen im unwegsamen Gelände durchgeführt werden oder Spezialfahrzeuge zum Einsatz kommen. Die Doku-Serie „Feuer & Flamme” zeigt die Herausforderungen und den Alltag der Feuerwehrleute nah und intensiv.

Geschichten aus der Perspektive der Retter

Die Serie gewährt einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen: aus der persönlichen Perspektive der Einsatzkräfte der Heidelberger Berufsfeuerwehr. Zuschauerinnen und Zuschauer sind mitten im Geschehen und erleben hautnah, was es bedeutet, Leben zu retten und Brände zu bekämpfen. Produziert wird „Feuer & Flamme“ von der SEO Entertainment im Auftrag des SWR.



Weitere Informationen online unter http://swr.li/feuer-und-flamme.

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 06:49