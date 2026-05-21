Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 12. Juli 2026, entscheiden die wahlberechtigten Heidelbergerinnen und Heidelberger in einem Bürgerentscheid über die Frage, ob die Stadt Heidelberg die Voraussetzungen für eine mögliche Entwicklung von Windenergieanlagen am Lammerskopf weiterverfolgen soll.

Im Vorfeld informiert die Stadt Heidelberg mit einer Reihe von Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Dialogangeboten über den Bürgerentscheid und das Thema Windenergie in Heidelberg. Die Informationsangebote werden gemeinsam mit dem Forum Energiedialog Baden-Württemberg konzipiert und umgesetzt.

Wahlunterlagen und Sonderbeilage im Stadtblatt

Ab Montag, 8. Juni 2026, werden die Wahlbenachrichtigungen für den Bürgerentscheid versandt. Darin wird auch ein Infoflyer enthalten sein, den die Stadt Heidelberg gemeinsam mit dem Forum Energiedialog erarbeitet hat. Der Versand der Briefwahlunterlagen beginnt ab Montag, 15. Juni 2026.

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, erscheint im Stadtblatt eine Sonderbeilage zum Bürgerentscheid. Darin werden unter anderem die Stellungnahmen der Gemeindeorgane veröffentlicht. Die Sonderbeilage wird auch in digitaler Version erscheinen und online abrufbar sein.

Energiedialoge vor Ort in mehreren Stadtteilen

Mit der Reihe „Energiedialog vor Ort“ schafft die Stadt Heidelberg gemeinsam mit dem Forum Energiedialog in mehreren Stadtteilen Gelegenheit, sich über den Bürgerentscheid und den geplanten Windpark zu informieren und auszutauschen. Die Infostände sind jeweils 90 bis 120 Minuten vor Ort. Die Termine im Überblick:

Dienstag, 16. Juni 2026

12 Uhr: Neuenheim, Zentralmensa der Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld

15 Uhr: Bergheim, Stadtbücherei

Dienstag, 23. Juni 2026

15 Uhr: Emmertsgrund, am Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund

17 Uhr: Rohrbach, Rathausplatz

Samstag, 27. Juni 2026

10 Uhr: Ziegelhausen, Sportzentrum Köpfel

12 Uhr: Schlierbach, Parkplatz S-Bahnhof

In Ziegelhausen und Schlierbach sind zusätzlich Live-Visualisierungen vorgesehen: Interessierte können sich ein Bild von den geplanten Windenergieanlagen am Lammerskopf machen. Dazu „visualisiert“ das Forum Energiedialog die Anlagen mithilfe von Augmented Reality auf Tablets in die Landschaft.

Mittwoch, 1. Juli 2026

15 Uhr: Wieblingen, Thadden-Platz

17.30 Uhr: Neuenheim, Neckarwiese, Westseite der Theodor-Heuss-Brücke

Zentraler Info-Markt, Jugendbeteiligung und Besichtigung eines Windparks

Ein umfangreiches Informationsangebot bündelt der zentrale Info-Markt am Freitag, 19. Juni 2026, von 16 bis 20 Uhr im Heidelberg Congress Center (HCC) in der Bahnstadt. Ab 16.30 Uhr sind Fachbeiträge vorgesehen. Ergänzend dazu informieren verschiedene Stände über den Bürgerentscheid und das Thema Windenergie.

Bereits am Montag, 15. Juni 2026, findet eine Info-Sondersitzung des Jugendgemeinderats mit Schülerinnen- und Schülervertretungen statt. Damit richtet sich ein eigenes Informations- und Austauschformat gezielt an junge Menschen.

Am Sonntag, 28. Juni 2026, besteht zudem die Möglichkeit, sich vor Ort ein Bild von bestehenden Windenergieanlagen zu machen: Von 11 bis 17 Uhr ist eine Besichtigung des Windparks Greiner Eck geplant. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Kreuzschlag in Neckarsteinach.

Bürgerentscheid und Ergebnispräsentation am 12. Juli

Der Bürgerentscheid findet am Sonntag, 12. Juli 2026, statt. Am Abend werden die Ergebnisse im Rathaus präsentiert. Die Ergebnispräsentation beginnt ab 18 Uhr. Die Stadt Heidelberg wird über weitere Einzelheiten zu den Terminen und Informationsangeboten rechtzeitig informieren.

Weitere Informationen zum Bürgerentscheid, zur Abstimmungsfrage und zu den Informationsangeboten gibt es online unter www.heidelberg.de/lammerskopf.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 06:47