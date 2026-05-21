Heidelberg – Auf den Spuren der Nachtwächter

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Stündlich war der Ruf des Nachtwächters in den Gassen der einstigen Residenzstadt am Neckar zu
hören.
Jetzt schallt er erneut durch die Straßen während der geführten Spaziergänge mit dem
Heidelberger Nachtwächter. Unterhaltsam teilt er Geschichten aus den nächtlichen Straßen
Heidelbergs mit, erzählt von der Vergangenheit der Stadt, ihren Wegen und Plätzen, den
einheimischen Persönlichkeiten und den schönsten Anekdoten. 90 Minuten
02.06.2026, 20:30 Uhr
04.06.2026, 20:30 Uhr
06.06.2026, 20:30 Uhr
11.06.2026, 20:30 Uhr
13.06.2026, 20:30 Uhr
18.06.2026, 20:30 Uhr
20.06.2026, 20:30 Uhr
25.06.2026, 20:00 Uhr
27.06.2026, 20:30 Uhr.
Neue Geschichten vom Nachtwächter
Henker, Bänker, Halsabschneider
Sie standen außerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung, die Randständigen von damals, oft genug
gezwungen, jenseits der sichernden Stadtmauern zu leben. Der Heidelberger Nachtwächter berichtet
vom Leben derer, die es – wie ihn selbst — in die „unehrlichen Berufe“ verschlagen hatte. Freuen Sie
sich auf eine Erlebnisführung, auf Heidelberger Stadtgeschichte(n) aus der Perspektive von unten.
01.06.2026, 20:30 Uhr
03.06.2026, 20:30 Uhr
05.06.2026, 20:30 Uhr
08.06.2026, 20:30 Uhr
12.06.2026, 20:30 Uhr
15.06.2026, 20:30 Uhr
19.06.2026, 20:30 Uhr
22.06.2026, 20:30 Uhr
26.06.2026, 20:30 Uhr
29.06.2026, 20:30 Uhr
Rundgang mit der Henkersfrau
Begleiten Sie die alte Henkersfrau oder ihre liebliche Tochter durch die geheimnisvollen Winkel der
Altstadt, vorbei am Frauenturm hin zum Ort des Heidelberger Blutgerichts von 1812. Geächtet, doch
bei Nacht begehrt: Denn die Henkersfrau weiß, wie man das heilkräftige Armsünder-Fett zubereitet:
„Zerlassen Menschenfett ist gut für lahme Glieder, so man sie damit schmiert – sie werden richtig
wieder.“ 90 Minuten.
06.06.2026, 11:00 Uhr
07.06.2026, 11:00 Uhr
13.06.2026, 11:00 Uhr
14.06.2026, 11:00 Uhr
20.06.2026, 11:00 Uhr
21.06.2026, 11:00 Uhr
27.06.2026, 11:00 Uhr
28.06.2026, 11:00 Uhr
Preise für alle Führungen:
Erwachsene: 15,90 Euro
Schüler & Studenten: 10,90 Euro
Kinder (6-12 Jahre): 7,90 Euro
Treffpunkt für alle Führungen: Marktplatz Rathauseingang, 69117 Heidelberg
Buchung: https://www.heidelberg.reise oder Tel. 0173 5166 000 (auch WhatsApp)
Fotos:
Auf den Spuren der Nachtwächter: Tobias Schwerdt
Fackelführung: Christoph Blüthner
Neue Geschichten: Tobias Schwerdt
Henkersfrau: Stephanie Brinkmann
Quelle: Erlebnisführungen Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 22:03