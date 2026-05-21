Heidelberg – Auf den Spuren der Nachtwächter



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Stündlich war der Ruf des Nachtwächters in den Gassen der einstigen Residenzstadt am Neckar zu

hören.

Jetzt schallt er erneut durch die Straßen während der geführten Spaziergänge mit dem

Heidelberger Nachtwächter. Unterhaltsam teilt er Geschichten aus den nächtlichen Straßen

Heidelbergs mit, erzählt von der Vergangenheit der Stadt, ihren Wegen und Plätzen, den

einheimischen Persönlichkeiten und den schönsten Anekdoten. 90 Minuten

02.06.2026, 20:30 Uhr

04.06.2026, 20:30 Uhr

06.06.2026, 20:30 Uhr

11.06.2026, 20:30 Uhr

13.06.2026, 20:30 Uhr

18.06.2026, 20:30 Uhr

20.06.2026, 20:30 Uhr

25.06.2026, 20:00 Uhr

27.06.2026, 20:30 Uhr.



Neue Geschichten vom Nachtwächter

Henker, Bänker, Halsabschneider

Sie standen außerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung, die Randständigen von damals, oft genug

gezwungen, jenseits der sichernden Stadtmauern zu leben. Der Heidelberger Nachtwächter berichtet

vom Leben derer, die es – wie ihn selbst — in die „unehrlichen Berufe“ verschlagen hatte. Freuen Sie

sich auf eine Erlebnisführung, auf Heidelberger Stadtgeschichte(n) aus der Perspektive von unten.

01.06.2026, 20:30 Uhr

03.06.2026, 20:30 Uhr

05.06.2026, 20:30 Uhr

08.06.2026, 20:30 Uhr

12.06.2026, 20:30 Uhr

15.06.2026, 20:30 Uhr

19.06.2026, 20:30 Uhr

22.06.2026, 20:30 Uhr

26.06.2026, 20:30 Uhr

29.06.2026, 20:30 Uhr



Rundgang mit der Henkersfrau

Begleiten Sie die alte Henkersfrau oder ihre liebliche Tochter durch die geheimnisvollen Winkel der

Altstadt, vorbei am Frauenturm hin zum Ort des Heidelberger Blutgerichts von 1812. Geächtet, doch

bei Nacht begehrt: Denn die Henkersfrau weiß, wie man das heilkräftige Armsünder-Fett zubereitet:

„Zerlassen Menschenfett ist gut für lahme Glieder, so man sie damit schmiert – sie werden richtig

wieder.“ 90 Minuten.

06.06.2026, 11:00 Uhr

07.06.2026, 11:00 Uhr

13.06.2026, 11:00 Uhr

14.06.2026, 11:00 Uhr

20.06.2026, 11:00 Uhr

21.06.2026, 11:00 Uhr

27.06.2026, 11:00 Uhr

28.06.2026, 11:00 Uhr

Preise für alle Führungen:

Erwachsene: 15,90 Euro

Schüler & Studenten: 10,90 Euro

Kinder (6-12 Jahre): 7,90 Euro

Treffpunkt für alle Führungen: Marktplatz Rathauseingang, 69117 Heidelberg

Buchung: https://www.heidelberg.reise oder Tel. 0173 5166 000 (auch WhatsApp)

Fotos:

Auf den Spuren der Nachtwächter: Tobias Schwerdt

Fackelführung: Christoph Blüthner

Neue Geschichten: Tobias Schwerdt

Henkersfrau: Stephanie Brinkmann

Quelle: Erlebnisführungen Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 22:03