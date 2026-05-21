  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Riesenrad Strohutfest
21.05.2026, 15:34 Uhr

Frankenthal – Strohhutfest 2026 vom 4. bis 7. Juni Detailprogramm

Riesenrad StrohutfestFrankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf sechs Bühnen spielen an diesem verlängerten Strohhutfestwochenende rund 50 Bands aller musikalischen Genres. In der Innenstadt finden sich außerdem mehr als 100 Stände und Zelte mit weiteren Bands sowie einem großen kulinarischen Angebot.

Öffnungszeiten
4. Juni, 5. & 6. Juni 11.00 bis 24.00 Uhr
7. Juni 10.00 bis 21.00 Uhr

täglich für Kinder von 14.00 bis 18.00 Uhr

Kinderstrohhutfest mit Hüpfgiraffe „Winnie“ auf der Willy-Brandt-Anlage
Strohutfest
Donnerstag, 4. Juni

Strohhutfestbuttonverkauf ab 13.30 Uhr auf dem Rathausplatz (vor dem Café Strohhut) und nach der Eröffnung während des Rundgangs von Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer mit der neuen Miss Strohhut.

RPR1.-Bühne

13.30 Uhr Dubbeglasbrieder
14.00 Uhr Eröffnung des Strohhutfests durch Oberbürgermeister Dr. Nico-las Meyer. Verabschiedung der Miss Strohhut 2025/ 2026 Lari-ssa Kießling und Vorstellung der Miss Strohhut 2026/ 2027.
Im Anschluss RPR1. Hier spielt die Musik
Moderation: Ben Salzner RPR1.
16.00 – 17.30 Uhr Neonlicht
19.30 – 23.00 Uhr NOISIC

MEXIA-Bühne am Speyerer Tor (früher: Eichbaumbühne)

19.00 Uhr Gonzo’s Jam

Gleis4-Bühne (in diesem Jahr: VVR Bank-Bühne)

15.30 Uhr Sillis
18.15 Uhr Pälzer Gold
20.00 Uhr The Tuxedo Club Band
Tor Strohutfest
Bühne Erkenbertruine
Freiwillige Feuerwehr u. KV Mörscher Wasserhinkele

ab 18.00 Uhr Livemusik mit „Flow Control“

Bühne TIF – Tanzschule in Frankenthal In der Bahnhofstraße

15.30 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“
16.30 Uhr Vorstellung Strohhutfesttanz
16.45 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“
19.00 Uhr Guitar-Tigers – die Strohhutfest-Kult-Band

Ganztägiges Programm: Kinderschminken und Luftballonspaß TG Frankenthal in der Wormser Straße

ab 18.00 Uhr The Cat Pac

Ski-Club in der Bahnhofstraße

ab 18.30 Uhr Sundry

Kinderstrohhutfest
Bühnenprogramm in der Willy-Brandt-Anlage – 14.00 bis 18.00 Uhr

14.00 Uhr Eröffnung mit Hot Socks der KiTa Jakobsplatz
14.30 Uhr KiTa Hans Holbein
15.00 Uhr AkzepTANZ Großniedesheim
15.30 Uhr Preisverleihung Malwettbewerb & Kapitän Leo besucht das Kin-derstrohhutfest
15.45 Uhr Tanzsportclub Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal e.V.
16.15 Uhr 1.Tae Kwon Do und Kickboxing Club FT e.V.
17.00 Uhr Tanzschule TIF

Kinder und Jugendbüro: Kreativangebot, Fotobox, Hüpfburg
Suchtberatung Frankenthal: Kreativangebot
Pfadfinder JFK: Kreativangebot & Buttons
1.Taekwondo und Kickboxclub FT: Kaffee+ Kuchen, Dosenwerfen, Mitmachaktion, Kreativangebot
Schachklub Frankenthal: Stand zum Mitmachen
Kapitän Leo besucht das Kinderstrohhutfest

Freitag, 5. Juni

RPR1.-Bühne

11.00 – 13.00 Uhr Kapelle Egerland
15.00 – 17.00 Uhr TC Big Band Haßloch
19.30 – 23.00 Uhr Fine R.I.P.

MEXIA-Bühne am Speyerer Tor (früher: Eichbaumbühne)

19.00 Uhr anplagd

Gleis4-Bühne (in diesem Jahr: VVR Bank Bühne)

18.15 Uhr Human Kind
20.00 Uhr AC/ID

Bühne Erkenbertruine
Freiwillige Feuerwehr u. KV Mörscher Wasserhinkele

ab 19.00 Uhr The BombShells

Bühne TIF – Tanzschule in Frankenthal In der Bahnhofstraße

15.30 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“
16.30 Uhr LineDance – ganz einfach zum Mitmachen
17.00 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“
19.00 Uhr Bewährt-Neu: Playbackshow – 200 Stars in 200 Minuten „Treffen der Generationen“

Ganztägiges Programm: Kinderschminken und Luftballonspaß TG Frankenthal in der Wormser Straße

ab 19.00 Uhr Gitarrenkombo Vogelfrei

Ski-Club in der Bahnhofstraße

ab 18.30 Uhr The Mondays

Kinderstrohhutfest
Bühnenprogramm Willy-Brandt-Anlage – 14.00 bis 18.00 Uhr

14.00 Uhr Musikhaus am Strandbad
16.00 Uhr 1.Tae Kwon Do und Kickboxing Club FT e.V.
16.30 Uhr TV Kleinniedesheim: Tanzmäuse und Dance Stars
16.45 Uhr SC Bobenheim-Roxheim: Dance Mix
17.00 Uhr Kinder- & Jugendbüro: Tanzauftritt St. Ludwig (Katseye Girl Group) und Podcastprojekt
17.30 Uhr TuS Flomersheim & TSG Dirmstein: Ropeskipping

Kinder und Jugendbüro: Kreativangebot, Spielmobil, Hüpfburg, Podcastprojekt
Evangelische Jugendzentrale, Dekanat Frankenthal: Kapla-Steine, Strohhutbän-der, Basteln
1.Taekwondo und Kickboxclub FT: Kaffee+ Kuchen, Dosenwerfen, Mitmachaktion, Kreativangebot
Schachclub Frankenthal: Stand zum Mitmachen

Samstag, 6. Juni

Männerchor als Walking-Act:
1. Frankenthaler Männerchor 03 unterwegs auf der Festmeile: Beim „Guerilla-Singen“ sorgt der knapp 40-köpfige Chor ab 11.30 Uhr mit spontanen Konzerten für beste Stimmung auf dem Strohhutfest.

RPR1.-Bühne

11.00 – 13.00 Uhr Blasorchester Mörsch
14.00 – 18.00 Uhr Tanz und Fitness in Frankenthal
Verschiedene Tanzaufführungen von Vereinen und Tanz-schulen aus Frankenthal und der Umgebung
19.30 – 23.00 Uhr N*COGNITO

MEXIA-Bühne am Speyerer Tor (früher: Eichbaumbühne)

19.00 Uhr Crush

Gleis4-Bühne (in diesem Jahr: VVR Bank Bühne)

18.15 Uhr Blank Pages
20.00 Uhr Jens Huthoff & Band

Bühne Erkenbertruine
Freiwillige Feuerwehr u. KV Mörscher Wasserhinkele

ab 19.00 Uhr HOSSA PartyRock

Bühne TIF – Tanzschule in Frankenthal In der Bahnhofstraße

15.30 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“
16.30 Uhr LineDance – ganz einfach zum Mitmachen
17.00 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“
19.00 Uhr Yes–We(e)-ken-d-Party – spontan live und
in Farbe – Improvisation für Fortgeschrittene mit den Besten

Ganztägiges Programm: Kinderschminken und Luftballonspaß TG Frankenthal in der Wormser Straße

ab 18.00 Uhr Trudy van Fredward

Ski-Club in der Bahnhofstraße

ab 18.30 Uhr DJ Corell

Kinderstrohhutfest
Bühnenprogramm Willy-Brandt-Anlage – 14.00 bis 18.00 Uhr

14.00 Uhr Begrüßung Kinderstrohhutfest (KiJuB)
14.30 Uhr Kita ZAK: Regenbogentanz
15.00 Uhr TuS Flomersheim: Zumba Kids
15.30 Uhr Pferdesportverein Ludwigshafen: Voltigiervorführung mit Holz-pferd
16.00 Uhr Bläser AG der Friedrich-Ebert-Grundschule und ÖGZ Bläser Gruppe
17.00 Uhr Frankenthaler Carnevalsverein: Minigarde
17.15 Uhr 1.Tae Kwon Do und Kickboxing Club FT e.V.

Kinder- und Jugendbüro: Kreativangebot, Kinderschminken, Hüpfburg
Evangelische Kirche: Kapla-Steine, Strohhutbänder, Basteln
Deutsch-türkischer Kulturverein: Tombola und Süßigkeitenverkauf
Pferdesportverein Ludwigshafen: Voltigieren auf dem Holzpferd
1.Taekwondo und Kickboxclub FT: Kaffee+ Kuchen, Dosenwerfen, Mitmachaktion, Kreativangebot

Sonntag, 7. Juni

Strohhutfestlauf 2026

10.00 Uhr Bambinilauf (100 m)
10.30 Uhr Schülerlauf (2,8 km)
11.00 Uhr Hauptlauf (5,5 km)

Start und Ziel für alle Läufe: Carl-Theodor-Straße
Seit 2004 können alle Laufbegeisterten sonntags beim Strohhutfestlauf ihre Sport-lichkeit unter Beweis stellen! Für jede Altersgruppe ist etwas dabei – Bambinis, Schü-lerinnen und Schüler, Erwachsene/ Jugendliche und Laufgruppen. Die Siegerehrung findet voraussichtlich um 12.15 Uhr auf der Bühne am Rathaus-platz durch Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer statt. Die Erst-/Zweit- und Dritt-platzierten des Bambini-, Schüler- und Hauptlaufs jeder Wertungsklasse, die schnellste Gruppe und die schnellste Gruppe der Blaulichtfamilie bekommen eine Medaille und einen Preis überreicht.

Urkunden können nach dem Lauf online heruntergeladen werden. Alle Informationen unter www.frankenthal.de/strohhutfestlauf

Puppentheater Wolter – Unter den Rathausarkaden

14.00 Uhr Die Reise ins Märchenland
15.00 Uhr Kasperles Abendteuer
16.00 Uhr Die neugierige Prinzessin

NEU: mit Kinderschminken

RPR1.Bühne

11.00 – 12.30 Uhr Die Gaudis von der Donaudeutschen Landsmannschaft
12.30 – 13.30 Uhr Siegerehrung Strohhutfestlauf
13.30 – 14.30 Uhr Stadtkapelle Frankenthal
15.00 – 16.00 Uhr Blaskapelle Pfalzklang
18.00 – 21.00 Uhr Acoustic Vibration

MEXIA-Bühne am Speyerer Tor (früher: Eichbaumbühne)

18.00 Uhr Neonlicht

Gleis4-Bühne (in diesem Jahr: VVR Bank Bühne)

15.15 Uhr Frankenthaler Schülerbands (KG Bandklassen, KG Band, Musik-haus am Strandbad, Music Academy, Städtische Musikschule)
18.30 Uhr IMPROVED

Bühne Erkenbertruine
Freiwillige Feuerwehr u. KV Mörscher Wasserhinkele

ab 11.30 Uhr „Elwetritsche“

Bühne TIF – Tanzschule in Frankenthal In der Bahnhofstraße

14.30 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“
15.45 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“
17.30 Uhr Rockabilly/Boogie/Swing-Nachmittag mit „Bassically Betty“ und anschl. „The Rubinettes & Band”

Ganztägiges Programm: Kinderschminken und Luftballonspaß TG Frankenthal in der Wormser Straße

ab 16.00 Uhr Kehraus mit Salvatore

Ski-Club in der Bahnhofstraße

ab 14.00 Uhr Celebration Duo

Kinderstrohhutfest
Bühnenprogramm Willy-Brandt-Anlage – 14.00 bis 18.00 Uhr

14.00 Uhr Zaubershow: JoHa Entertainment
15.00 Uhr Rosenkavaliere: Minigarde Showtanz
15.15 Uhr 1.Tae Kwon Do und Kickboxing Club FT e.V.
16.00 Uhr Kinderschutzbund: Live-Auftritt Trommelworkshop (mit Ibrahimi Bobley Camara)
16.30 Uhr Ludwigshafener Sport Club 7: Modern Jazzdance
17.00 Uhr Turn- und Sportverein 1903 e.V. Großkarlbach: Tanzauftritte
17.20 Uhr TV 1864/04 Lambsheim e.V.: Tanzauftritte
17.40 Uhr Gemeinsamer Abschluss Kinderstrohhutfest 2026 (KiJuB)

Kinder und Jugendbüro: Kreativangebot, Buttons, Hüpfburg, Spielmobil
Kinderschutzbund Ortsverband Frankenthal: Trommelworkshops um 14:30 & 15:30 Uhr mit Live Auftritt auf der Bühne um 16:00 Uhr

Rosenkavaliere: Glitzertattoos, Kuchen
1.Taekwondo und Kickboxclub FT: Kaffee+ Kuchen, Dosenwerfen, Mitmachaktion, Kreativangebot

Alle Infos und kurzfristige Programmänderungen unter www.frankenthal.de/strohhutfest

Quelle
Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 15:34

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