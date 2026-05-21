Frankenthal – Strohhutfest 2026 vom 4. bis 7. Juni Detailprogramm

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf sechs Bühnen spielen an diesem verlängerten Strohhutfestwochenende rund 50 Bands aller musikalischen Genres. In der Innenstadt finden sich außerdem mehr als 100 Stände und Zelte mit weiteren Bands sowie einem großen kulinarischen Angebot.

Öffnungszeiten

4. Juni, 5. & 6. Juni 11.00 bis 24.00 Uhr

7. Juni 10.00 bis 21.00 Uhr

täglich für Kinder von 14.00 bis 18.00 Uhr

Kinderstrohhutfest mit Hüpfgiraffe „Winnie“ auf der Willy-Brandt-Anlage



Donnerstag, 4. Juni

Strohhutfestbuttonverkauf ab 13.30 Uhr auf dem Rathausplatz (vor dem Café Strohhut) und nach der Eröffnung während des Rundgangs von Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer mit der neuen Miss Strohhut.

RPR1.-Bühne

13.30 Uhr Dubbeglasbrieder

14.00 Uhr Eröffnung des Strohhutfests durch Oberbürgermeister Dr. Nico-las Meyer. Verabschiedung der Miss Strohhut 2025/ 2026 Lari-ssa Kießling und Vorstellung der Miss Strohhut 2026/ 2027.

Im Anschluss RPR1. Hier spielt die Musik

Moderation: Ben Salzner RPR1.

16.00 – 17.30 Uhr Neonlicht

19.30 – 23.00 Uhr NOISIC

MEXIA-Bühne am Speyerer Tor (früher: Eichbaumbühne)

19.00 Uhr Gonzo’s Jam

Gleis4-Bühne (in diesem Jahr: VVR Bank-Bühne)

15.30 Uhr Sillis

18.15 Uhr Pälzer Gold

20.00 Uhr The Tuxedo Club Band



Bühne Erkenbertruine

Freiwillige Feuerwehr u. KV Mörscher Wasserhinkele

ab 18.00 Uhr Livemusik mit „Flow Control“

Bühne TIF – Tanzschule in Frankenthal In der Bahnhofstraße

15.30 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“

16.30 Uhr Vorstellung Strohhutfesttanz

16.45 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“

19.00 Uhr Guitar-Tigers – die Strohhutfest-Kult-Band

Ganztägiges Programm: Kinderschminken und Luftballonspaß TG Frankenthal in der Wormser Straße

ab 18.00 Uhr The Cat Pac

Ski-Club in der Bahnhofstraße

ab 18.30 Uhr Sundry

Kinderstrohhutfest

Bühnenprogramm in der Willy-Brandt-Anlage – 14.00 bis 18.00 Uhr

14.00 Uhr Eröffnung mit Hot Socks der KiTa Jakobsplatz

14.30 Uhr KiTa Hans Holbein

15.00 Uhr AkzepTANZ Großniedesheim

15.30 Uhr Preisverleihung Malwettbewerb & Kapitän Leo besucht das Kin-derstrohhutfest

15.45 Uhr Tanzsportclub Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal e.V.

16.15 Uhr 1.Tae Kwon Do und Kickboxing Club FT e.V.

17.00 Uhr Tanzschule TIF

Kinder und Jugendbüro: Kreativangebot, Fotobox, Hüpfburg

Suchtberatung Frankenthal: Kreativangebot

Pfadfinder JFK: Kreativangebot & Buttons

1.Taekwondo und Kickboxclub FT: Kaffee+ Kuchen, Dosenwerfen, Mitmachaktion, Kreativangebot

Schachklub Frankenthal: Stand zum Mitmachen

Kapitän Leo besucht das Kinderstrohhutfest

Freitag, 5. Juni

RPR1.-Bühne

11.00 – 13.00 Uhr Kapelle Egerland

15.00 – 17.00 Uhr TC Big Band Haßloch

19.30 – 23.00 Uhr Fine R.I.P.

MEXIA-Bühne am Speyerer Tor (früher: Eichbaumbühne)

19.00 Uhr anplagd

Gleis4-Bühne (in diesem Jahr: VVR Bank Bühne)

18.15 Uhr Human Kind

20.00 Uhr AC/ID

Bühne Erkenbertruine

Freiwillige Feuerwehr u. KV Mörscher Wasserhinkele

ab 19.00 Uhr The BombShells

Bühne TIF – Tanzschule in Frankenthal In der Bahnhofstraße

15.30 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“

16.30 Uhr LineDance – ganz einfach zum Mitmachen

17.00 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“

19.00 Uhr Bewährt-Neu: Playbackshow – 200 Stars in 200 Minuten „Treffen der Generationen“

Ganztägiges Programm: Kinderschminken und Luftballonspaß TG Frankenthal in der Wormser Straße

ab 19.00 Uhr Gitarrenkombo Vogelfrei

Ski-Club in der Bahnhofstraße

ab 18.30 Uhr The Mondays

Kinderstrohhutfest

Bühnenprogramm Willy-Brandt-Anlage – 14.00 bis 18.00 Uhr

14.00 Uhr Musikhaus am Strandbad

16.00 Uhr 1.Tae Kwon Do und Kickboxing Club FT e.V.

16.30 Uhr TV Kleinniedesheim: Tanzmäuse und Dance Stars

16.45 Uhr SC Bobenheim-Roxheim: Dance Mix

17.00 Uhr Kinder- & Jugendbüro: Tanzauftritt St. Ludwig (Katseye Girl Group) und Podcastprojekt

17.30 Uhr TuS Flomersheim & TSG Dirmstein: Ropeskipping

Kinder und Jugendbüro: Kreativangebot, Spielmobil, Hüpfburg, Podcastprojekt

Evangelische Jugendzentrale, Dekanat Frankenthal: Kapla-Steine, Strohhutbän-der, Basteln

1.Taekwondo und Kickboxclub FT: Kaffee+ Kuchen, Dosenwerfen, Mitmachaktion, Kreativangebot

Schachclub Frankenthal: Stand zum Mitmachen

Samstag, 6. Juni

Männerchor als Walking-Act:

1. Frankenthaler Männerchor 03 unterwegs auf der Festmeile: Beim „Guerilla-Singen“ sorgt der knapp 40-köpfige Chor ab 11.30 Uhr mit spontanen Konzerten für beste Stimmung auf dem Strohhutfest.

RPR1.-Bühne

11.00 – 13.00 Uhr Blasorchester Mörsch

14.00 – 18.00 Uhr Tanz und Fitness in Frankenthal

Verschiedene Tanzaufführungen von Vereinen und Tanz-schulen aus Frankenthal und der Umgebung

19.30 – 23.00 Uhr N*COGNITO

MEXIA-Bühne am Speyerer Tor (früher: Eichbaumbühne)

19.00 Uhr Crush

Gleis4-Bühne (in diesem Jahr: VVR Bank Bühne)

18.15 Uhr Blank Pages

20.00 Uhr Jens Huthoff & Band

Bühne Erkenbertruine

Freiwillige Feuerwehr u. KV Mörscher Wasserhinkele

ab 19.00 Uhr HOSSA PartyRock

Bühne TIF – Tanzschule in Frankenthal In der Bahnhofstraße

15.30 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“

16.30 Uhr LineDance – ganz einfach zum Mitmachen

17.00 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“

19.00 Uhr Yes–We(e)-ken-d-Party – spontan live und

in Farbe – Improvisation für Fortgeschrittene mit den Besten

Ganztägiges Programm: Kinderschminken und Luftballonspaß TG Frankenthal in der Wormser Straße

ab 18.00 Uhr Trudy van Fredward

Ski-Club in der Bahnhofstraße

ab 18.30 Uhr DJ Corell

Kinderstrohhutfest

Bühnenprogramm Willy-Brandt-Anlage – 14.00 bis 18.00 Uhr

14.00 Uhr Begrüßung Kinderstrohhutfest (KiJuB)

14.30 Uhr Kita ZAK: Regenbogentanz

15.00 Uhr TuS Flomersheim: Zumba Kids

15.30 Uhr Pferdesportverein Ludwigshafen: Voltigiervorführung mit Holz-pferd

16.00 Uhr Bläser AG der Friedrich-Ebert-Grundschule und ÖGZ Bläser Gruppe

17.00 Uhr Frankenthaler Carnevalsverein: Minigarde

17.15 Uhr 1.Tae Kwon Do und Kickboxing Club FT e.V.

Kinder- und Jugendbüro: Kreativangebot, Kinderschminken, Hüpfburg

Evangelische Kirche: Kapla-Steine, Strohhutbänder, Basteln

Deutsch-türkischer Kulturverein: Tombola und Süßigkeitenverkauf

Pferdesportverein Ludwigshafen: Voltigieren auf dem Holzpferd

1.Taekwondo und Kickboxclub FT: Kaffee+ Kuchen, Dosenwerfen, Mitmachaktion, Kreativangebot

Sonntag, 7. Juni

Strohhutfestlauf 2026

10.00 Uhr Bambinilauf (100 m)

10.30 Uhr Schülerlauf (2,8 km)

11.00 Uhr Hauptlauf (5,5 km)

Start und Ziel für alle Läufe: Carl-Theodor-Straße

Seit 2004 können alle Laufbegeisterten sonntags beim Strohhutfestlauf ihre Sport-lichkeit unter Beweis stellen! Für jede Altersgruppe ist etwas dabei – Bambinis, Schü-lerinnen und Schüler, Erwachsene/ Jugendliche und Laufgruppen. Die Siegerehrung findet voraussichtlich um 12.15 Uhr auf der Bühne am Rathaus-platz durch Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer statt. Die Erst-/Zweit- und Dritt-platzierten des Bambini-, Schüler- und Hauptlaufs jeder Wertungsklasse, die schnellste Gruppe und die schnellste Gruppe der Blaulichtfamilie bekommen eine Medaille und einen Preis überreicht.

Urkunden können nach dem Lauf online heruntergeladen werden. Alle Informationen unter www.frankenthal.de/strohhutfestlauf

Puppentheater Wolter – Unter den Rathausarkaden

14.00 Uhr Die Reise ins Märchenland

15.00 Uhr Kasperles Abendteuer

16.00 Uhr Die neugierige Prinzessin

NEU: mit Kinderschminken

RPR1.Bühne

11.00 – 12.30 Uhr Die Gaudis von der Donaudeutschen Landsmannschaft

12.30 – 13.30 Uhr Siegerehrung Strohhutfestlauf

13.30 – 14.30 Uhr Stadtkapelle Frankenthal

15.00 – 16.00 Uhr Blaskapelle Pfalzklang

18.00 – 21.00 Uhr Acoustic Vibration

MEXIA-Bühne am Speyerer Tor (früher: Eichbaumbühne)

18.00 Uhr Neonlicht

Gleis4-Bühne (in diesem Jahr: VVR Bank Bühne)

15.15 Uhr Frankenthaler Schülerbands (KG Bandklassen, KG Band, Musik-haus am Strandbad, Music Academy, Städtische Musikschule)

18.30 Uhr IMPROVED

Bühne Erkenbertruine

Freiwillige Feuerwehr u. KV Mörscher Wasserhinkele

ab 11.30 Uhr „Elwetritsche“

Bühne TIF – Tanzschule in Frankenthal In der Bahnhofstraße

14.30 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“

15.45 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“

17.30 Uhr Rockabilly/Boogie/Swing-Nachmittag mit „Bassically Betty“ und anschl. „The Rubinettes & Band”

Ganztägiges Programm: Kinderschminken und Luftballonspaß TG Frankenthal in der Wormser Straße

ab 16.00 Uhr Kehraus mit Salvatore

Ski-Club in der Bahnhofstraße

ab 14.00 Uhr Celebration Duo

Kinderstrohhutfest

Bühnenprogramm Willy-Brandt-Anlage – 14.00 bis 18.00 Uhr

14.00 Uhr Zaubershow: JoHa Entertainment

15.00 Uhr Rosenkavaliere: Minigarde Showtanz

15.15 Uhr 1.Tae Kwon Do und Kickboxing Club FT e.V.

16.00 Uhr Kinderschutzbund: Live-Auftritt Trommelworkshop (mit Ibrahimi Bobley Camara)

16.30 Uhr Ludwigshafener Sport Club 7: Modern Jazzdance

17.00 Uhr Turn- und Sportverein 1903 e.V. Großkarlbach: Tanzauftritte

17.20 Uhr TV 1864/04 Lambsheim e.V.: Tanzauftritte

17.40 Uhr Gemeinsamer Abschluss Kinderstrohhutfest 2026 (KiJuB)

Kinder und Jugendbüro: Kreativangebot, Buttons, Hüpfburg, Spielmobil

Kinderschutzbund Ortsverband Frankenthal: Trommelworkshops um 14:30 & 15:30 Uhr mit Live Auftritt auf der Bühne um 16:00 Uhr

Rosenkavaliere: Glitzertattoos, Kuchen

1.Taekwondo und Kickboxclub FT: Kaffee+ Kuchen, Dosenwerfen, Mitmachaktion, Kreativangebot

Alle Infos und kurzfristige Programmänderungen unter www.frankenthal.de/strohhutfest

Quelle

Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 15:34