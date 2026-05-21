Elmstein – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Elmstein/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. An der Einmündung der Bahnhofs- in die Hauptstraße in Elmstein kam es am Dienstag (20.05.2026), gg. 13.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der Motorradfahrer befuhr die Hauptstraße aus Johanniskreuz kommend in Fahrtrichtung Lambrecht. Die Pkw-Führerin befuhr die Hauptstraße in Gegenrichtung und wollte nach links in die Bahnhofsstraße abbiegen. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Führer des Motorrades wurde hierbei leicht verletzt.
Quelle
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 09:44