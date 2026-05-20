Worms / Metropolregion-Rhein-Neckar – Zu Beginn der warmen Jahreszeit bietet das Museum Andreasstift wieder das spannende „Museumskids“-Programm an! Im Mai und Juni können Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren in Kreativ-Workshops wieder spielerisch die Vergangenheit kennenlernen. Die Workshops finden am letzten Samstag des Monats von 11 bis 12.30 Uhr statt, die Teilnahme kostet 5 Euro pro Kind. Eine Anmeldung ist erforderlich. Das „Museumskids“-Programm des Museums Andreasstift lädt Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren einmal im Monat dazu ein, durch interaktive Mitmachangebote die Geschichte spielerisch zu erkunden. Beim Mai-Termin werden die Kinder die römische Vergangenheit erforschen, bevor sie im Juni in einem sommerlichen Workshop die warme Jahreszeit begrüßen können.

Die nächsten zwei Termine im Überblick:

⦁ Samstag, 30. Mai: „Die Römer in Worms“

Wie hat ein römischer Soldat vor 2.000 Jahren gelebt? In diesem Workshop basteln die Kinder einen Legionärshelm und schlüpfen selbst in die Rolle der mutigen Kämpfer!

⦁ Samstag, 27. Juni: „Sommerabenteuer“

Dieses Mal begrüßen die Kinder die Freiluft-Saison mit dem Basteln schöner Sonnenräder – genau wie bei den Mittsommerfesten!

Anmeldung und weitere Informationen

Anmeldungen sind per E-Mail an museumsvermittlung@worms.de oder telefonisch unter 06241 8534120 möglich. Das „Museumskids“-Programm ist Teil des pädagogischen Vermittlungsangebots Angebots „museum live“ des Museums der Stadt Worms im Andreasstift.

Mitmachspaß in der Dauerausstellung

Für kleine Museumsbesucher, die nicht genug vom Forschen und Entdecken bekommen können, werden neben den Bastel-Workshops auch spannende Mitmachstationen in der Dauerausstellung angeboten! Spielen, Lesen, Rätseln und Basteln – jede Station bietet Kindern und Erwachsenen eine abwechslungsreiche Aktivität, die den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie werden lässt! Das Bespielen der Mitmachaktion ist bereits im Eintrittspreis inbegriffen, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Eine Anmeldung ist nur für größere Gruppen notwendig – nur eine Portion Neugierde sollte mitgebracht werden. Auf alle wissbegierigen Forscher wartet mit der interessanten Museums-Rallye noch ein weiteres Highlight! In einer spannenden Tour kann die Geschichte durch gemeinsames Rätseln und Knobeln erkundet werden. Die Rallye ist für Kinder ab neun Jahren geeignet, dauert etwa 45 Minuten und ist ebenfalls im Eintrittspreis inbegriffen. Für die richtige Motivation ist auch gesorgt: Auf alle Entdecker, die die 13 Aufgaben richtig lösen können, wartet eine kleine Überraschung am Ende.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 07:56