Südliche Weinstraße – Bundeswehrübungen im Landkreis Südliche Weinstraße – Diesmal in der Verbandsgemeinde Offenbach

Südliche Weinstraße/Offenbach. Die Bundeswehr hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße darüber informiert, dass sie von Montag, 8. Juni, bis Freitag, 19. Juni, Übungen auf dem Gebiet des Landkreises Südliche Weinstraße abhalten
wird, vorwiegend in der Verbandsgemeinde Offenbach. Etwa 100 Soldatinnen und Soldaten werden
nach Angaben der Bundeswehr mit 20 Rad-, zehn Kettenfahrzeugen sowie sechs Flugzeugen im
Übungseinsatz sein.
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 08:51