Sinsheim – Reifenplatzer beim LKW führt zu Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstagabend kam es auf der Autobahn 6 bei Sinsheim gegen 22:30 Uhr zu einem Unfall, bei dem insgesamt 14 Fahrzeuge beschädigt wurden. Drei davon waren nicht mehr fahrbereit.

Ein 47-jähriger Lastwagenfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug auf der BAB 6 von Heilbronn kommend. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Steinfurt und Sinsheim/Süd platzte ein Reifen an dessen Lastwagen. Durch die Trümmerteile des Reifens auf der Autobahn wurden mehrere nachfolgende Fahrzeuge beschädigt.

Drei der 14 beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Beseitigung der Trümmerteile wurde die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim alarmiert, welche mit drei Fahrzeugen auf der Autobahn im Einsatz war.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 60.000 Euro.

Die rechte der drei Fahrspuren, sowie der Standstreifen musste während der Unfallaufnahme für circa vier Stunden gesperrt werden.

Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 14:41