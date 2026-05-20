Rhein-Pfalz-Kreis – Neuhofen / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine mutmaßliche Alkoholfahrt hat am Mittwochabend in Neuhofen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge meldete einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw im Ortsbereich von Neuhofen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Fahrer kurze Zeit später auf einem Parkplatz antreffen.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen 81-jährigen Mann. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war der Mann zuvor gestürzt und musste zunächst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Anschließend wurde der Fahrer zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 81-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die erheblichen Gefahren von Alkohol am Steuer hin. Bereits geringe Mengen Alkohol können die Reaktionsfähigkeit massiv beeinträchtigen und schwere Unfälle verursachen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 21:36