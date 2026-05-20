Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Dienstag, 19. Mai 2026, vermissten 13-Jährigen aus Mannheim ist beendet. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, konnte das Mädchen am heutigen Abend wohlbehalten aufgegriffen werden.

Die Polizei hat die Suchmaßnahmen damit offiziell eingestellt. Gleichzeitig werden Medienvertreter darum gebeten, veröffentlichte Fotos und personenbezogene Daten der Jugendlichen aus ihren Beständen und Online-Beiträgen zu entfernen.

Weitere Hintergründe zum Aufenthaltsort oder den Umständen des Verschwindens wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 21:41