Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Gute Nachrichten für die Fans des SV Waldhof Mannheim 07: Die traditionsreiche Privatbrauerei Eichbaum bleibt dem Verein weiterhin als offizieller Bierpartner erhalten. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag wurde vorzeitig um weitere drei Jahre verlängert.

Damit wird auch künftig bei den Heimspielen im Carl-Benz-Stadion Eichbaum-Bier sowohl im öffentlichen Cateringbereich als auch in den VIP-Räumen ausgeschenkt. Die langfristige Zusammenarbeit zwischen zwei Mannheimer Traditionsmarken bleibt somit bestehen.

„Für uns in der Vermarktung hatte die Zukunft der Partnerschaft zwischen der Eichbaum Brauerei und dem SV Waldhof Mannheim eine hohe Priorität“, erklärt Denni Strich, Geschäftsleiter Marketing und Vertrieb des SV Waldhof Mannheim. Besonders die enge Verbundenheit der Brauerei mit den Fans und der gesamten Region habe bei den Gesprächen eine zentrale Rolle gespielt.

Auch bei Eichbaum zeigt man sich erfreut über die Fortsetzung der Kooperation. Die große Unterstützung und positive Resonanz aus der Fanszene habe das Unternehmen beeindruckt und in den Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen den Wunsch bestärkt, die Partnerschaft langfristig fortzuführen.

Die Vertragsverlängerung gilt als starkes Signal für Kontinuität, regionale Verbundenheit und die gemeinsame Identität zwischen Verein, Wirtschaft und Fanszene in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 12:09