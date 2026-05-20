Mannheim – Mädchen vermisst

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.13-Jährige vermisst – Öffentlichkeitsfahndung(ots)

Seit Dienstag, den 19.05.2026 wird eine 13-jährige Jugendliche aus Mannheim vermisst. Zuletzt wurde die Teenagerin am vorgenannten Datum gegen 07:00 beim Verlassen ihres Wohn- und Elternhauses gesehen und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Mögliche Hinwendungsorte sind die Mannheimer Neckarstadt, Jungbusch sowie die an diese Stadtteile angrenzende Neckarpromenade.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

– ca. 152 cm groß

– schlanke Statur

– dunkelbraune, schulterlange glatte Haare



Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die 13-Jährige eine helle, lockere Jeans, einen weißen Kapuzenpullover und einen schwarzen Rucksack.

Die Jugendliche führt weder Handy noch Bankkarte, Geldbeutel oder Ausweisdokument mit sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden beim Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 entgegengenommen.

Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 18:08