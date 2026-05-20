Mannheim – FDP/MfM-Fraktion: Neues, digitales Vergabesystem für KiTa-Plätze ist ein richtiger Schritt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim hat Details zum neuen zentralen System zur Vergabe von KiTa-Plätzen bekannt gegeben. Dazu Prof. Kathrin Kölbl, bildungspolitische Sprecherin der FDP / MfM-Fraktion: „Es freut uns sehr, dass die Stadt unsere mit großem Engagement verfolgte Anregung aufnimmt und in Zukunft auf ein digitales Vergabesystem mit nachvollziehbaren Kriterien setzen wird! Statt Vormerkungen ohne sicheren Platz wie bisher, wird es nun erheblich schnellere Gewissheit und Klarheit für Eltern und Kinder geben. Dass gleichzeitig auch noch arbeitende Eltern einfacher einen Betreuungsplatz erhalten, ist richtig und eine wichtige Erfüllung unserer Forderung. Wir sind gespannt, für welche Software sich die Stadt nach der Ausschreibung entscheiden wird. Wir hatten die Einbeziehung bereits vorhandener Softwarelösungen wie z.B. KitaMatch vorgeschlagen.“
Quelle: FDP / MfM-Fraktion im Gemeinderat
Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 08:39