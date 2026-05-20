Mannheim – 50.000 Euro Förderung für Phönix Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Im Beisein des Vorstands sowie zahlreicher Mitglieder des Gemeinderates überreichte Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer die Sportförderplakette an den Mannheimer Traditionsverein Phönix Mannheim.

Mit der Errichtung neuer Kleinspielfelder auf dem Vereinsgelände entwickelte der Verein seine Sportanlage im Rahmen seines Projekts „Modernisierung 2025″ nachhaltig und zukunftsorientiert weiter. Aufbauend auf einer bereits im Vorjahr begonnenen Umgestaltung eines ehemaligen Tennengroßspielfeldes realisierte der Verein in einem weiteren Schritt den Neubau von zwei zusätzlichen Kleinspielfeldern in Kunstrasenausführung. Ziel der Maßnahme war es insbesondere, die Trainingsbedingungen für die stark ausgeprägte Jugendarbeit weiter zu verbessern und zusätzliche Ausweichmöglichkeiten bei schlechter Witterung sowie in den Wintermonaten zu schaffen.

Der MFC Phönix 02 engagiert sich seit vielen Jahren intensiv in der Nachwuchsförderung. Im Jahr 2024 zählte der Verein insgesamt 302 Mitglieder, darunter 181 Jugendliche, und meldete 12 Jugendmannschaften im Fußballbetrieb. Die bestehende Infrastruktur umfasst unter anderem zwei Naturrasen-Großspielfelder, mehrere Kleinspielfelder in unterschiedlichen Ausführungen, Flutlichtanlagen sowie eine Bouleanlage.

Darüber hinaus verfolgt der Verein das Ziel, seine Sportanlage stärker für die Allgemeinheit zu öffnen. Die neu geschaffenen Kleinspielfelder sollen außerhalb der Trainingszeiten insbesondere Kindern und Jugendlichen für den freien, ungezwungenen Fußball zur Verfügung stehen und als offene Begegnungsräume zur Förderung von Bewegung und sozialer Integration dienen. Damit entwickelt sich die Anlage zunehmend zu einem Treffpunkt für Fußballbegeisterte und deren Familien im Stadtteil.

Die Stadt Mannheim unterstützte die Maßnahme mit einem Zuschuss in Höhe von 51.900 Euro. Die Gesamtfinanzierung des Projekts durch den Verein war gesichert.

„Die Investition in moderne Sportinfrastruktur ist zugleich eine Investition in Gemeinschaft, Nachwuchsförderung und Lebensqualität. Phönix Mannheim hat eindrucksvoll gezeigt, wie Vereine mit Engagement und klarer Vision ihre Zukunft aktiv gestalten können“, betonte Eisenhauer.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 17:45