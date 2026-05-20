Malteser eröffnen neue Gliederung in Neustadt an der Weinstraße

Neustadt a.d.W. Mit zahlreichen Gästen aus Politik, Kirche, Hilfsorganisationen und Ehrenamt haben die Malteser ihre neue Gliederung in Neustadt an der Weinstraße offiziell eröffnet. Die Beauftragte Anette Langhauser und ihre Stellvertreterin Judith Hoffmann begrüßten gemeinsam mit ihrem Team die Gäste in den neuen Räumlichkeiten und sorgten mit einem liebevoll vorbereiteten Buffet für einen gelungenen Rahmen der Feierlichkeiten.



Zu den Ehrengästen zählten Oberbürgermeister Marc Weigel, Vertreter der katholischen Kirche, der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt Stefan Klein, Vertreter von DLRG, DRK und THW sowie der Vorsitzende des Lions Clubs. Ebenfalls vor Ort waren zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus dem sozialen Ehrenamt der Malteser – darunter Engagierte des Begleitdienstes mit und ohne Hund sowie die Fahrerinnen und Fahrer des Rikscha-Dienstes.

In ihren Grußworten betonten Oberbürgermeister Marc Weigel, der stellvertretende Diözesanleiter der Malteser Matthias Geist, Anette Langhauser sowie die Vertreterin der Kirche die große Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für die Stadtgesellschaft. Besonders hervorgehoben wurden die Bereiche soziale Teilhabe, generationenübergreifende Begegnungen und die Unterstützung von Menschen im Alltag. Zusätzlich betonte Oberbürgermeister Marc Weigel, dass er sich auch über eine weitere Entwicklung des Blaulicht-Bereichs der Malteser in Neustadt freuen würde – insbesondere im Bereich Sanitätsdienste sowie im Katastrophenschutz und der Notfallvorsorge.

„Die neue Gliederung soll ein Ort der Begegnung, des Engagements und der Gemeinschaft sein“, erklärte Anette Langhauser. Ziel sei es, bestehende Angebote weiter auszubauen und gleichzeitig neue Menschen für ein Ehrenamt bei den Maltesern zu begeistern.

Ein besonderer Moment der Veranstaltung war die feierliche Übergabe der Berufungsurkunde an Ann-Kathrin Grewe, die künftig als Gruppenleiterin in der Jugend Verantwortung übernehmen wird. Die Auszeichnung wurde unter großem Applaus der Gäste überreicht.

Die Veranstaltung bot darüber hinaus Gelegenheit für Austausch und Begegnung zwischen den verschiedenen Organisationen und Unterstützern. Die positive Stimmung und die große Resonanz machten deutlich, dass die neue Malteser-Gliederung in Neustadt an der Weinstraße auf eine breite Unterstützung in der Region bauen kann.

Weitere Informationen zu unseren Projekten gibt es unter:

www.malteser.de/standorte/neustadt-weinstrasse.html

Bild 1: Große Freude zur Eröffnung! Matthias Geist, Dr. Andrea Reimsbach und Heiko Hoffmann gratulieren Anette Langhauser und Judith Hoffmann zur offiziellen Eröffnung der neuen Malteser‑Gliederung in Neustadt. (Foto: Malteser Speyer)

Bild 2: Oberbürgermeister Marc Weigel hob in seiner Rede hervor, wie unverzichtbar ehrenamtliches Engagement für eine starke Stadtgemeinschaft ist. (Foto: Malteser Speyer)

Quelle Malteser

Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 14:50