Ludwigshafen – Schlägerei am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots) Am Dienstag, den 19.05.2026, gegen 18:15 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe zu einer aktuellen Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen ein. Einsatzkräfte konnten Beteiligte der Schlägerei im Nahbereich um den Berliner Platz antreffen. Es handelte sich um eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher, die angaben, unvermittelt durch eine männliche Person angerempelt worden zu sein. Hieraus habe sich eine Rangelei zwischen der Gruppe und dem Aggressor entwickelt. Zwei hinzugekommene Passanten versuchten diese zu schlichten. Insgesamt wurden bei der Rangelei vier Personen leicht verletzt, der Tatverdächtige konnte noch vor Eintreffen der verständigten Polizei fliehen. Er wird als ca. 35-jähriger Mann mit langen braunen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 17:48