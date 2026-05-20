Landau – 38-Jähriger bespuckt Polizeibeamtin

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am frühen Vormittag des 19.05.2026 gerieten ein 38- und ein 41-jähriger Mann nach einer gemeinsamen Taxifahrt im Bereich Landau in Streit. Aus zunächst verbalen Auseinandersetzungen entwickelte sich eine körperliche Attacke, bei der der 38-Jährige auf seinen Begleiter einschlug. Der 41-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Im weiteren Verlauf beschädigte der 38-Jährige durch Schläge zwei geparkte Fahrzeuge. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte er sich weiterhin aggressiv und musste gefesselt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizeibeamten zwei Einhandmesser, die sichergestellt wurden.

Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde der Mann in eine Fachklinik eingeliefert. Während des Einsatzes bespuckte er zudem eine Polizeibeamtin. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.



Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 14:45