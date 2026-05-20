Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Treffen für Interessierte am gemeinschaftlichen Wohnen und Bauen findet am Montag, 22. Juni 2026, um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist die Aula des Collegium Academicum, Marie-Clauss-Straße 3, auf dem Hospital-Areal im Heidelberger Stadtteil Rohrbach. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Veranstaltet wird das Vernetzungstreffen wieder von der Stadt Heidelberg, Team Strategische Wohnentwicklung, und hd_vernetzt, ein Zusammenschluss von gemeinschaftlichen Wohn- und Bauprojekten. Die Treffen finden regelmäßig statt und sollen eine Plattform für den Austausch und das Kennenlernen von Gleichgesinnten bieten.

Im Mittelpunkt der nächsten Veranstaltung steht die Finanzierung von Wohnprojekten. Referent Ole Müller wird das Mietshäuser-Syndikat vorstellen – ein Modell, das alternative Wege der Projektfinanzierung ermöglicht. Neben dem fachlichen Input bietet das Vernetzungstreffen wie gewohnt Raum, um Gleichgesinnte kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und eigene Wohninitiativen weiterzuentwickeln. Interessierte melden sich per E-Mail an wohnprojekte@heidelberg.de bis möglichst Freitag, 12. Juni 2026, an.

Gemeinschaftliches Wohnen erfreut sich wachsender Beliebtheit: Derzeit bestehen in Heidelberg elf Wohnprojekte, in denen über 400 Erwachsene und Kinder leben. Ein weiteres Projekt auf der Konversionsfläche in der Heidelberger Südstadt befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Weitere Infos gibt es online unter www.heidelberg.de/gemeinschaftlichwohnen

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 08:46