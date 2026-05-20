

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar- Die Städtische Kindertageseinrichtung Hegenichstraße in Kirchheim hat am Freitag, 15. Mai 2026, mit einem Sommerfest ihr 25. Jubiläum gefeiert. Verschiedene Spiel- und Mitmachstationen, ein Stand der Familienoffensive und ein buntes Buffet erinnerten an ein Vierteljahrhundert voller Spiel, Spaß und Wachstum. Bürgermeisterin Stefanie Jansen unterstich: „Wenn wir auf die Geschichte der Kindertageseinrichtung Hegenichstraße zurückblicken, dann blicken wir nicht nur auf viele Jahre pädagogischer Arbeit zurück. Wir blicken auf Entwicklung, auf Veränderung – und auf eine Einrichtung, die sich immer wieder an die Bedürfnisse von Kindern und Familien in Heidelberg angepasst hat.“ Kita-Leiter Kevin Fernando ergänzte: „Mein besonderer Dank gilt meinem Team für das tägliche Engagement, für Fachlichkeit und Flexibilität und die Bereitschaft, auch über das Alltägliche hinaus Verantwortung zu übernehmen.“

Die Kita Hegenichstraße

Die Einrichtung wurde 2001 mit zwei Hortgruppen und drei altersgemischten Gruppen für Kinder von eineinhalb bis sechs Jahren eröffnet. Derzeit gibt es zwei Krippengruppen und drei Kindergartengruppen. Außerdem bietet die Kita aktuell im Bewegungsraum einer Gruppe der Kita Schwetzinger Terrasse eine Übergangsbleibe, bis der dortige Wasserschaden behoben ist.

Die Kita wurde so gebaut und geplant, dass sie sich den Bedarfen des Stadtteils anpassen kann. Sie verfügt über große Gruppenräume und zahlreiche Nebenräume. Ein großes Außengelände umspannt das Haus und auch einen Mehrzweckraum können die Kinder nutzen, der häufig als Turnraum fungiert. Beim Bau der Kita wurden Eltern und Kinder aktiv in die Planung der Spielflächen miteinbezogen. Die Kinder haben bei der Gestaltung des Außengeländes geholfen, indem sie Wege gepflastert, Erde geschaufelt, Holz lackiert und Deko-Elemente angebracht haben.

Das pädagogische Angebot ist breit: Zahlreiche Schulanfängerangebote bereiten die Kinder optimal vor, zum Beispiel das Angebot „Faustlos“, ein Gewaltpräventionsprogramm zur Stärkung der Empathie und Selbstkompetenz, der Lernzirkel mit Wahrnehmungsschulung oder auch Kinder in Bewegung (KiB), ein wöchentliches Turnangebot. Die sprachliche Bildung erfolgt durch das Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ (SBS) und ermöglicht eine alltagsintegrierte sprachliche Bildung. Die Kinder nehmen regelmäßig an den jährlichen Vorlesetagen der Stiftung Lesen teil und auch der Gesundheitsvorsorge wird in der Kita Hegenichstraße eine große Bedeutung zugemessen – sie ist Teilnehmerin am Projekt „Clever in Sonne und Schatten“. In der Adventszeit gibt es alljährlich die beliebte Wichtel-Werkstatt.

Versorgungssituation im Stadtteil

Im Stadtteil Kirchheim gibt es 14 Kindertageseinrichtungen für Krippen- und Kindergartenkinder sowie neun Kindertagespflegestellen Im größten Heidelberger Stadtteil leben knapp 400 Kinder unter drei Jahren und fast 500 Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Die aktuelle Versorgungsquote liegt im Bereich der Kinder von eins bis unter drei Jahren bei 72,4 Prozent und bei den Kindern von drei Jahren bis zum Schuleintritt bei 96 Prozent.

Familienbüro on tour

Auch das Familienbüro der Stadt Heidelberg war wieder on Tour mit einem Stand beim Jubiläumsfest in der Kita Hegenichstraße. Hier konnten Heidelberger Eltern mit den Mitarbeitenden des Familienbüros ins Gespräch kommen und sich zu familienfreundlichen Angeboten der Stadt wie Kinderbetreuung, Eltern-Kind-Treffs, Beratungsstellen oder Ferienprogrammen informieren. Wer keine Zeit hatte, vorbeizuschauen, kann das Familienbüro auch an seinem Basisstandort in der Kinder-, Jugend- und Familienförderung, Plöck 2a, besuchen. Das Büro bietet an zwei Vormittagen eine offene Sprechstunde an. Gespräche sind mittwochs und donnerstags ohne vorherige Terminvereinbarung zwischen 9.30 und 12.30 Uhr möglich. Darüber hinaus können telefonisch oder per E-Mail individuelle Termine zu anderen Zeiten vereinbart werden unter Telefon 06221 58-37888 oder per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de. Weitere Infos gibt es online unter www.heidelberg.de/baby.

Mehr Infos zur Kinderbetreuung in Heidelberg sind erhältlich im Internet unter www.heidelberg.de/kinderbetreuung.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 08:56