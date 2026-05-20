Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 28. Mai 2026, findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in einem Fachbereich der Kreisverwaltung Germersheim eine interne Dienstveranstaltung statt. Aus diesem Grund bleiben die Außenstellen in der Bismarckstraße und in der Waldstraße am Vormittag für den Publikumsverkehr geschlossen. In diesem Zeitraum sind die Bereiche Wohngeld, Bildung und Teilhabe, BAföG, Grundsicherung, Betreuungsbehörde, Asyl, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Finanzen sowie die Regionale Pflegekonferenz nicht erreichbar. Termine können jederzeit bequem online unter www.kreis-germersheim.de/termine vereinbart werden.
Quelle: Stadt Germersheim
Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2026, 07:48