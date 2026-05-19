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210 1, Reline Europe
19.05.2026, 21:26 Uhr

SÜW – Vier versteckte Weltmarktführer von der Südlichen Weinstraße: „Hidden Champions“ ausgezeichnet

210 1, Reline Europe
SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Kürzlich hat die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH mittelständische Unternehmen aus der Südpfalz ausgezeichnet, die in ihren jeweiligen Nischen zur internationalen oder nationalen Spitze gehören – oft fernab öffentlicher Aufmerksamkeit.

Diese sogenannten Hidden Champions und Hidden Gems leisten einen entscheidenden Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke, Innovationskraft und Beschäftigung in der Region. Aus dem Landkreis Südliche Weinstraße wurden vier Unternehmen ausgezeichnet: Die Gutting „PFALZNUDEL“ GmbH aus Großfischlingen, die RelineEurope GmbH aus Rohrbach, die STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH aus Annweiler und die TEKA Maschinenbau GmbH aus Edenkoben.

210 2, Pfalznudel
Dietmar Seefeldt, Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße, war bei der feierlichen Urkundenübergabe in Kandel gemeinsam mit SÜW-Wirtschaftsförderer Uwe König vor Ort. Beide haben den Vertretungen der Unternehmen herzlich zum Erfolg und zur Auszeichnung gratuliert. Seefeldt hebt hervor: „Viele denken bei der Wirtschaftsleistung der Südlichen Weinstraße vor allem an Tourismus, Weinbau und Gastronomie. Diese Branchen prägen unsere Region und machen ihren Charme aus. Doch in unserem Landkreis lässt es sich nicht nur gut leben, genießen und den Urlaub verbringen. Hier sind auch zahlreiche mittelständische Industrieunternehmen beheimatet, die die Südliche Weinstraße ebenfalls stark machen. Die vier Ausgezeichneten aus SÜW sind auf ihrem Gebiet außerordentlich erfolgreich und als sogenannte Hidden Champions weltweit führend!“

210 3, Stabila
Geehrt wurden insgesamt 24 Unternehmen aus den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße sowie aus der Stadt Landau, die als Marktführer und Weltmarktführer identifiziert wurden.

Grundlage der Auszeichnungen ist die wissenschaftliche Studie „Hidden Champions der TechnologieRegion Karlsruhe“, die von Prof. Dr. Jan-Philipp Büchler von der Fachhochschule Dortmund im Auftrag der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH durchgeführt wurde, und in deren Rahmen insgesamt über 100 Hidden Champions und Hidden Gems in der gesamten TechnologieRegion Karlsruhe identifiziert worden sind. Die Studie basiert auf einer systematischen, wissenschaftlich fundierten Erhebung.

210 4, TEKA Maschinenbau
Als Hidden Champions gelten mittelständische Unternehmen, die in ihrem Marktsegment weltweit zu den Top 3 gehören oder Nummer 1 auf ihrem Heimatkontinent sind, einen Jahresumsatz zwischen fünf Millionen Euro und fünf Milliarden Euro erzielen und außerhalb der Fachwelt nur eine geringe öffentliche Bekanntheit haben.

Bildunterschriften:
1) Die Urkundenübergabe an die RelineEurope GmbH Rohrbach. Von links: Jochen Ehlgötz, Geschäftsführer der TRK, Prof. Dr. Jan-Philipp Büchler von der Fachhochschule Dortmund, Marc Stiebing, CEO der RelineEurope GmbH, Landrat Dietmar Seefeldt und Wirtschaftsförderer Uwe König. Foto: ©Kilian Kunz/TRK GmbH

2) Die Urkundenübergabe an die Gutting „Pfalznudel“ GmbH Großfischlingen. Von links: Jochen Ehlgötz, Geschäftsführer der TRK, Prof. Dr. Jan-Philipp Büchler von der Fachhochschule Dortmund, Gerlinde Thelen und Dr. Corinna Schreieck, Geschäftsführerinnen der Gutting „Pfalznudel“ GmbH, Landrat Dietmar Seefeldt und Wirtschaftsförderer Uwe König. Foto: ©Kilian Kunz/TRK GmbH

3) Die Urkundenübergabe an die STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH. Von links: Jochen Ehlgötz, Geschäftsführer der TRK, Prof. Dr. Jan-Philipp Büchler von der Fachhochschule Dortmund, Dr. Ulrich Dähne, CEO der STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landrat Dietmar Seefeldt und Wirtschaftsförderer Uwe König. Foto: ©Kilian Kunz/TRK GmbH

4) Die Urkundenübergabe an die TEKA Maschinenbau GmbH Edenkoben. Von links: Jochen Ehlgötz, Geschäftsführer der TRK, Prof. Dr. Jan-Philipp Büchler von der Fachhochschule Dortmund, Richard Gartner (Vertriebsleiter TEKA Maschinenbau GmbH), Thomas Gartner (Geschäftsführer TEKA Maschinenbau GmbH), Markus Gartner (Geschäftsführer TEKA Maschinenbau GmbH), Landrat Dietmar Seefeldt und Wirtschaftsförderer Uwe König. Foto: ©Kilian Kunz/TRK GmbH

Quelle: KV. SÜW

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 21:26

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