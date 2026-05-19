St.Leon-Rot – Erstmeldung: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A6

Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots) Heute Morgen, gegen 07:25 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim ein Verkehrsunfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren.

Zum Unfallhergang, zu verletzten Personen sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine gesicherten Angaben gemacht werden.

Rettungskräfte sowie Einsatzkräfte der Polizei befinden sich derzeit vor Ort. Zusätzlich ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Aufgrund des Unfalls, der laufenden Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme ist die A6 in Fahrtrichtung Mannheim im betroffenen Streckenabschnitt derzeit vollgesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Hinweise der Verkehrsleitsysteme zu beachten. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildung ist zu rechnen.

Weitere Informationen folgen

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 08:20