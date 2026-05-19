Mannheim / St.Leon-Rot / A6 – Wie bereits berichtet ereignete sich am heutigen Dienstagmorgen gegen 07:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim.

Nach ersten Ermittlungen musste eine 28-jährige Opel-Fahrerin ihr Auto auf der mittleren Fahrspur verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihr fahrende 38-jährige Taxifahrerin, die mit ihrem Mercedes eine 22-jährige Frau beförderte, konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Opel auf. Infolge des Aufpralls wurde der Opel nach links abgewiesen. Ein 28-jähriger Audi-Fahrer, der das Unfallgeschehen bemerkte und mangels ausreichenden Bremsweges versuchte, durch ein Ausweichmanöver nach links einer Kollision zu entgehen, wurde durch den abgewiesenen Opel dennoch erfasst. Der Audi kollidierte mit dem Opel, wurde ebenfalls nach links abgewiesen. Durch den Aufprall kippte der Audi auf die linke Fahrzeugseite und kam schließlich an der Betonleitwand zum Liegen. Die Opel-Fahrerin wurde durch den Anstoß schließlich nach rechts abgewiesen und kam auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Bucheneck zum Stillstand.

Die 28-jährige Opel-Fahrerin sowie der 28-jährige Audi-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Die 38-jährige Taxifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen. Eine Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die 22-jährige Taxi-Insassin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Sämtliche an dem Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Die Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim musste im betroffenen Streckenabschnitt für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der erforderlichen Fahrbahnreinigung vollgesperrt werden. Die Vollsperrung konnte gegen 11:25 Uhr aufgehoben werden.

Die Unfallermittlungen wurden durch die Autobahnpolizei Walldorf des Verkehrsdienstes Heidelberg aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 18:46