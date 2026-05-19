Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die angekündigten Werksschließungen und Produktionsstopps bei den Unternehmen Mann+Hummel und TE Connectivity sorgen in Speyer weiterhin für große Verunsicherung. Mehr als 1.200 Arbeitsplätze stehen nach aktuellen Planungen bis 2028 auf dem Spiel. Nun bietet die katholische Kirche Betroffenen konkrete Unterstützung und Begleitung an.

Wie das Bistum Speyer mitteilt, richtet sich das Referat „Seelsorge in der Arbeitswelt“ gezielt an Beschäftigte, Familienangehörige und Interessenvertretungen, die von den tiefgreifenden Veränderungen betroffen sind. Hintergrund sind die angekündigte schrittweise Schließung des Mann+Hummel-Standortes sowie das geplante Ende der Produktion bei TE Connectivity in Speyer bis zum Jahr 2028.

Für viele Menschen gehe es dabei nicht nur um wirtschaftliche Fragen, sondern um existenzielle Sorgen und persönliche Zukunftsängste. Viele Mitarbeitende seien über Jahrzehnte eng mit ihrem Arbeitsplatz verbunden gewesen.

„Viele Menschen empfinden den Verlust des Arbeitsplatzes als tiefen Einschnitt im eigenen Leben“, erklärt Andreas Welte vom Referat „Seelsorge in der Arbeitswelt“. Arbeit bedeute nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch Gemeinschaft, Anerkennung und persönliche Perspektive. Wenn diese plötzlich wegfielen oder unsicher würden, entstünden Ängste und Belastungen, mit denen Betroffene oft nicht alleine bleiben möchten.

Die katholische Kirche möchte in dieser schwierigen Situation bewusst Gesprächsangebote schaffen. Die Unterstützung könne unabhängig von Religionszugehörigkeit oder persönlicher Lebenssituation in Anspruch genommen werden. Alle Gespräche würden vertraulich behandelt.

Auch Generalvikar Markus Magin betont die Bedeutung persönlicher Begleitung in Krisenzeiten: „Gerade in Situationen wie diesen brauchen Menschen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die zuhören, Zeit haben und die persönliche Situation ernst nehmen. Als Kirche möchten wir für die Menschen da sein.“

Die Entwicklungen bei Mann+Hummel und TE Connectivity zählen derzeit zu den größten wirtschaftlichen Einschnitten in Speyer und der Metropolregion Rhein-Neckar der vergangenen Jahre. Viele Beschäftigte und Familien blicken mit Sorge auf ihre berufliche und finanzielle Zukunft.

Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 21:51