Speyer – Mitglieder des TSV Speyer im Mainzer Landtag



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der direkt gewählte Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) hat kürzlich Mitglieder des TSV Speyer im Mainzer Landtag begrüßt. Über den Besuch der engagierten Gruppe aus seinem Wahlkreis zeigte sich Wagner sehr erfreut.

Ein besonderer Dank galt der Vorsitzenden Angelika Wöhlert, die die Fahrt nach Mainz organisiert und den Besuch hervorragend vorbereitet hatte. „Solche Begegnungen leben vom Engagement der Menschen vor Ort. Dafür bin ich sehr dankbar“, betonte Wagner.

Nach einer Einführung in die Arbeitsweise des Parlaments und einem Rundgang durch den Landtag Rheinland-Pfalz nutzten die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit zum direkten Austausch mit dem Abgeordneten. In einer ausführlichen Gesprächsrunde beantwortete Michael Wagner zahlreiche Fragen zu aktuellen politischen Themen, seiner Arbeit im Wahlkreis sowie zum parlamentarischen Alltag in Mainz. Beim anschließenden gemeinsamen Mittagessen im Restaurant „Esszimmer“ des Landtags wurde der Austausch in angenehmer Atmosphäre fortgesetzt.

Für Wagner haben diese persönlichen Begegnungen einen hohen Stellenwert: „Der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern aus meinem Wahlkreis ist für meine politische Arbeit von unschätzbarem Wert. Die Gespräche, Anregungen und auch kritischen Nachfragen helfen mir dabei, Politik nah an den Menschen zu gestalten.“

Der Besuch des TSV Speyer habe erneut gezeigt, wie wichtig das Interesse am demokratischen Austausch und an parlamentarischer Arbeit sei. Wagner dankte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für den offenen Dialog und das große Interesse an der Landespolitik.

Quelle: CDU Speyer

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 21:17