Speyer – Falscher Bankmitarbeiter am Telefon



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 15.05.2026, gegen 17 Uhr, wurde ein Senior aus Speyer Opfer eines betrügerischen Telefonanrufs. Der Geschädigte gab an, von einem angeblichen Bankmitarbeiter kontaktiert worden zu sein. Der Anrufer – ein Mann, der akzentfrei Deutsch sprach – stellte sich als Mitarbeiter der Commerzbank in Frankfurt vor und teilte mit, dass vom Konto des Seniors mehrere Abbuchungen erfolgt seien. Auf Nachfrage verneinte der Geschädigte, diese veranlasst zu haben.

Im weiteren Verlauf brachte der vermeintliche Bankangestellte den Senior dazu, sein Online Banking zu öffnen und dort angebliche Stornierungen der Abbuchungen mittels TAN Nummern zu autorisieren. Der Geschädigte folgte den Anweisungen, wodurch mutmaßlich mehrere Überweisungen in bislang unbekannter Höhe ausgelöst wurden.

Nachdem das Telefonat beendet war, kontaktierte der Senior selbstständig die Commerzbank in Frankfurt. Dort wurde er über den Betrug aufgeklärt; sein Konto wurde umgehend für sämtliche Transaktionen gesperrt.

Am Folgetag erhielt der Geschädigte einen weiteren Anruf – offenbar von derselben Person. Das Gespräch wurde jedoch sofort beendet, nachdem der Senior die erfolgte Kontosperrung erwähnte.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat Warnhinweise auch in russischer Sprache auf seiner Homepage: https://s.rlp.de/QW8vPrD zur Verfügung gestellt.

– Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

– Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110

an.

– Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

– Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder

Wertsachen herauszugeben.

– Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen

Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

– Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst

über die Tasten ein.

– Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

– Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 21:19