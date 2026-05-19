Schifferstadt – Reparieren statt Wegwerfen: Repair Café Schifferstadt erhält Auszeichnung des Landes Rheinland-Pfalz



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Große Freude beim Repair Café: Das Projekt, das von Klimaschutzmanagerin Elisa Jung und dem

städtischen Umweltbeauftragten Frank Schmitt organisiert wird, ist im Klima-Wettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.

Mit der Ehrung würdigt das Land innovative Projekte, die sich in besonderer Weise für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt

einsetzen.

Seit dem Start des Repair Cafés zeigt sich Monat für Monat, wie groß das Interesse der Menschen in

Schifferstadt an nachhaltigem Handeln ist. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer reparieren

gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern defekte Alltagsgegenstände – von Toastern über

Fahrräder bis hin zu Kleidung und Spielzeug. Dabei geht es um weit mehr als nur ums Reparieren: Das

Repair Café ist zu einem Ort der Begegnung geworden, an dem Wissen geteilt, Ressourcen geschont

und Gemeinschaft gelebt wird.

Bürgermeisterin Ilona Volk zeigt sich stolz über die Auszeichnung: „Das Repair Café ist ein

wunderbares Beispiel dafür, wie Klimaschutz vor Ort mit Leben gefüllt wird. Hier engagieren sich

Menschen mit Herzblut für Nachhaltigkeit, helfen einander und setzen gemeinsam ein Zeichen gegen

die Wegwerfgesellschaft. Dass dieses Engagement nun vom Land ausgezeichnet wird, macht uns als

Stadt sehr stolz.“

Auch Elisa Jung und Frank Schmitt freuen sich über die Anerkennung. Die Auszeichnung sei vor allem

ein Dank an die vielen Ehrenamtlichen, die das Projekt mit ihrem Einsatz überhaupt erst möglich

machen. Ihr Engagement zeige eindrucksvoll, wie viel gemeinsam bewegt werden könne, wenn

Menschen Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft übernehmen.

Termine des Repair Cafe:

Jeden 2. Donnerstag (16.30 bis 18.30 Uhr) und jeden 2. Samstag (10 bis 12 Uhr) im Monat. Eine

Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen im Jugendtreff, Neustückweg 1.

Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 20:50