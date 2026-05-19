Schifferstadt – 29. Mai: Fotoaktion „Gesicht zeigen für Demokratie“

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Demokratie beginnt dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Angesichts
zunehmender verfassungsfeindlicher Strömungen stellt sich die Frage: Was können wir als
Bürgerinnen und Bürger tun, um unsere Freiheit zu stärken? Die Antwort der Stadt Schifferstadt ist
deutlich: Wir zeigen Gesicht.
Am 29. Mai lädt die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Kaiserslauterer Fotografen Thomas
Brenner alle Bürgerinnen und Bürger ein, Teil der landesweiten Kampagne „Demokratie – Akzeptanz
– Vielfalt“ zu werden.
Ein starkes Zeichen des Stadtrats
Die Initiative für diese Aktion in Schifferstadt ging von der CDU-Fraktion aus. Auf ihren Antrag hin
beschlossen die Stadtratsfraktionen von CDU, SPD, FWG, Bürger für Schifferstadt und Bündnis 90/DIE
GRÜNEN bereits im vergangenen November einstimmig, sich an der Kampagne zu beteiligen. Mit
diesem gemeinsamen Schulterschluss setzt die lokale Politik ein kraftvolles Zeichen für den Erhalt
demokratischer Werte und ein respektvolles Miteinander.
Ein Bild als Statement
Die Idee der Aktion ist so simpel wie eindrucksvoll: Menschen stellen sich wortwörtlich für ihre
Überzeugung vor einen weißen Hintergrund. Ein einziges Wort auf dem späteren Plakat genügt – ob
„Demokratiefan“, „Verteidigerin“ oder „Liebhaber“ – um eine klare Haltung einzunehmen.
„Es geht darum, der Demokratie das Wichtigste zu geben, was wir haben: unser eigenes Gesicht“, so
die Initiatoren. Inzwischen haben weit über 4.000 Menschen in mehreren Bundesländern auf diese
Weise Stellung bezogen. Ihre Porträts sind als großformatige Hingucker an Bushaltestellen,
Bauzäunen und digitalen Werbeflächen zu sehen.
Jeder ist willkommen
Demokratie lebt von Menschen, die mitgestalten. Daher spielt es keine Rolle, ob man eine Person
des öffentlichen Lebens ist oder nicht. In Schifferstadt sind alle willkommen, denen die Vielfalt
unserer Gesellschaft am Herzen liegt. Die Aktion wird von Thomas Brenner durchgeführt, einem
parteiunabhängigen Fotografen, der die Kampagne mit viel Eigeninitiative und der Unterstützung
öffentlicher Institutionen ermöglicht.
Termindaten auf einen Blick:
• Was: Fotoaktion „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“
• Wann: Mittwoch, 29. Mai
• Zeit: 08:00 bis 19:00 Uhr
• Wo: Foyer des Rathauses, Marktplatz 2, 67105 Schifferstadt
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, ohne Voranmeldung vorbeizukommen und gemeinsam
mit den Vertretern der Stadtspitze und des Stadtrats ein Zeichen für ein demokratisches Schifferstadt
zu setzen.
Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 20:44