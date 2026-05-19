Schifferstadt – 29. Mai: Fotoaktion „Gesicht zeigen für Demokratie“



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Demokratie beginnt dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Angesichts

zunehmender verfassungsfeindlicher Strömungen stellt sich die Frage: Was können wir als

Bürgerinnen und Bürger tun, um unsere Freiheit zu stärken? Die Antwort der Stadt Schifferstadt ist

deutlich: Wir zeigen Gesicht.

Am 29. Mai lädt die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Kaiserslauterer Fotografen Thomas

Brenner alle Bürgerinnen und Bürger ein, Teil der landesweiten Kampagne „Demokratie – Akzeptanz

– Vielfalt“ zu werden.

Ein starkes Zeichen des Stadtrats

Die Initiative für diese Aktion in Schifferstadt ging von der CDU-Fraktion aus. Auf ihren Antrag hin

beschlossen die Stadtratsfraktionen von CDU, SPD, FWG, Bürger für Schifferstadt und Bündnis 90/DIE

GRÜNEN bereits im vergangenen November einstimmig, sich an der Kampagne zu beteiligen. Mit

diesem gemeinsamen Schulterschluss setzt die lokale Politik ein kraftvolles Zeichen für den Erhalt

demokratischer Werte und ein respektvolles Miteinander.

Ein Bild als Statement

Die Idee der Aktion ist so simpel wie eindrucksvoll: Menschen stellen sich wortwörtlich für ihre

Überzeugung vor einen weißen Hintergrund. Ein einziges Wort auf dem späteren Plakat genügt – ob

„Demokratiefan“, „Verteidigerin“ oder „Liebhaber“ – um eine klare Haltung einzunehmen.

„Es geht darum, der Demokratie das Wichtigste zu geben, was wir haben: unser eigenes Gesicht“, so

die Initiatoren. Inzwischen haben weit über 4.000 Menschen in mehreren Bundesländern auf diese

Weise Stellung bezogen. Ihre Porträts sind als großformatige Hingucker an Bushaltestellen,

Bauzäunen und digitalen Werbeflächen zu sehen.

Jeder ist willkommen

Demokratie lebt von Menschen, die mitgestalten. Daher spielt es keine Rolle, ob man eine Person

des öffentlichen Lebens ist oder nicht. In Schifferstadt sind alle willkommen, denen die Vielfalt

unserer Gesellschaft am Herzen liegt. Die Aktion wird von Thomas Brenner durchgeführt, einem

parteiunabhängigen Fotografen, der die Kampagne mit viel Eigeninitiative und der Unterstützung

öffentlicher Institutionen ermöglicht.

Termindaten auf einen Blick:

• Was: Fotoaktion „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“

• Wann: Mittwoch, 29. Mai

• Zeit: 08:00 bis 19:00 Uhr

• Wo: Foyer des Rathauses, Marktplatz 2, 67105 Schifferstadt

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, ohne Voranmeldung vorbeizukommen und gemeinsam

mit den Vertretern der Stadtspitze und des Stadtrats ein Zeichen für ein demokratisches Schifferstadt

zu setzen.

Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 20:44