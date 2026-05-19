Rhein-Pfalz-Kreis – Totholzhecke in Schifferstadt abgebrannt

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Zeugen gesucht

In der Nacht vom 28. auf den 29. April ist die Totholzhecke auf der Grünfläche gegenüber des Jugendtreffs auf der gesamten Länge von 30 Metern abgebrannt. Die Stadtverwaltung hat Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Wer in der besagten Nacht nach 0 Uhr etwas bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Im Februar 2025 hatten freiwillige Helferinnen und Helfer die Totholzhecke auf der Grünfläche erbaut. Sie diente als Unterschlupf für Insekten und Kleintiere. Bei der Aktion der beiden städtischen Umweltbeauftragten waren auch Stauden eingepflanzt worden, um die Fläche aufzuwerten.

Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 07:28