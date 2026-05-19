Rhein-Pfalz-Kreis – Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Schon wieder dramatische Szenen in Limburgerhof. Am heutigen Vormittag ging ein Reisebus auf der B9 bei Limburgerhof in Flammen auf: Ein mit 56 Schülerinnen und Schülern besetzter Reisebus geriet während der Fahrt plötzlich in Brand. Nur durch das schnelle Handeln des Busfahrers konnte Schlimmeres verhindert werden.

Nach Angaben der Polizeiautobahnstation Ruchheim war der Reisebus auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer zwischen den Anschlussstellen Limburgerhof und Rehhütte unterwegs, als vermutlich ein technischer Defekt zu dem Vorfall führte. Nach ersten Erkenntnissen platzte während der Fahrt ein Hinterreifen des Busses. Kurz darauf entwickelte sich im Bereich des Radkastens zunächst Rauch, ehe schließlich ein Feuer ausbrach.

Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und steuerte den Bus sofort auf den Seitenstreifen. Alle 56 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte konnten das Fahrzeug rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Dadurch konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Dennoch wurde der Reisebus erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten kam es auf der B9 zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Richtung Speyer.

Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Ursache des Reifenplatzers und des anschließenden Brandes aufgenommen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Ruchheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 15:04