Mutterstadt – Back to the roots – Besuch in der Heimat der Vorfahren

Im Januar 2026 meldete sich ein Ted Miller aus den USA bei der Mutterstadter Gemeindearchivarin Dr. Christina Wolf mit dem Hinweis, dass seine Urgroßmutter in Mutterstadt geboren und Ende des 19. Jahrhunderts in die USA ausgewandert sei. Anlässlich einer Rhein-Kreuzfahrt Mitte Mai würde er gerne den Ort seiner Vorfahren besuchen. Nach Recherchen im Gemeindearchiv und Gesprächen mit ortskundigen Mutterstadtern konnte die Gemeindeverwaltung dem Amerikaner mitteilen, dass Unterlagen zu dem Stammbaum seiner Vorfahren, einer Familie Wetzler, vorhanden seien und er gerne Mutterstadt besuchen könne.

Am vergangenen Sonntag kam dann Ted Miller mit seiner Frau Debbie nach Mutterstadt, nachdem das Schiff in Ludwigshafen für einige Stunden angelegt hatte. Hier wurden sie von dem Beigeordneten Hartmut Kegel und Ortschronist Volker Schläfer im Historischen Rathaus empfangen. Sie konnten Einblick in die Auswandererlisten und Abstammungsurkunden nehmen.

Bei einem kleinen Rundgang zeigten Hartmut Kegel, der gleichzeitig als perfekter Dolmetscher fungierte, und Volker Schläfer den Gästen u.a. ein früheres Wohnhaus der Wetzlers, die Protestantische Kirche, den Alten Friedhof, die Ortsgeschichts-Skulptur am Hermann-Belzner-Platz und das ehemalige Kantonsgefängnis.

Der 57-jährige Immobilienmakler aus New Jersey zeigte sich sehr beeindruckt, hier ein Stück seiner Familiengeschichte erfahren zu können. Nachdem sich bei den Gesprächen während der Besichtigung des Orts herausstellte, dass die Millers das Gemüse Spargel überhaupt nicht kannten, wurden sie von Kegel und Schläfer spontan zu einem Spargelessen in das Restaurant Jägerhof eingeladen. Danach fuhr das Ehepaar Miller mit einer Tasche voller Erinnerungen an diesen Besuch (Familienbuch, Mutterstadter Bildband, Kopie einer Abstammungsurkunde aus dem Jahr 1886 und einer Flasche Rathaus-Sekt) zurück an den Rhein auf das Schiff zur Weiterfahrt nach Basel.

Text: Volker Schläfer

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 10:25