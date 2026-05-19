Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Web-Seminar gibt Personalverantwortlichen Tipps und Informationen – Speziell für das Handwerk entwickelt und erprobt: das visuelle Mitarbeitergespräch – In einem Web-Seminar am Mittwoch, 10. Juni 2026, lernen Personalverantwortliche im Handwerk, wie Mitarbeitergespräche gelingen. Die Online-Schulung von 11 bis 12 Uhr zeigt die wichtigsten Arten von Mitarbeitergesprächen auf und verdeutlicht, welches Format für den eigenen Betrieb am passendsten ist.

Richtige Gesprächsform wählen

„Im Handwerk zählt nicht nur, was man macht, sondern auch, wie man miteinander redet“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Viele Herausforderungen im Betrieb lassen sich einfacher lösen, wenn das Gespräch stimmt.“ Doch Gespräch sei eben nicht Gespräch. Es gebe viele Formen: von kurzen Feedbackrunden bis hin zu strukturierten Jahresgesprächen. „Im Web-Seminar wollen wir erkunden, welche Art zum jeweiligen Betrieb, zur Führungsrolle und zu den Mitarbeitenden passt“, so der Personalexpertin der Kammer in Mannheim.

Visuelles Mitarbeitergespräch

Eine speziell für das Handwerk entwickelte Methode ist das „visuelle Mitarbeitergespräch“. „Diese praxiserprobte Methode feiert 2026 bereits ihr fünfjähriges Jubiläum und hat sich in zahlreichen Handwerksbetrieben bewährt“, sagt Katja Mayer. Wie dieses visuelle Mitarbeitergespräch funktioniert, wird ebenfalls im Web-Seminar erklärt. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmenden, welche Arten von Mitarbeitergesprächen es gibt und in welcher Situation welches Format Sinn macht. Zudem werden praxisnahe Tipps für eine offene und motivierende Gesprächsführung gegeben.

Kostenfrei für Handwerker

Das Seminar richtet sich an Personalverantwortliche und Firmenchefs, die noch keine regelmäßigen Mitarbeitergespräche führen und auf der Suche nach einem passenden Instrument sind, ebenso wie an jene, die bereits Gespräche führen, diese jedoch standardisieren, regelmäßiger einsetzen oder optimieren möchten. Auch jene, die das visuelle Mitarbeitergespräch noch nicht kennen oder aber es bereits eingeführt haben und nun zudem noch klassische Leistungsfeedbackgespräche führen möchten, sind angesprochen. Das Seminar ist für Handwerksbetriebe kostenfrei.

Anmeldung über den entsprechenden Termineintrag auf www.hwk-mannheim.de/veranstaltungskalender.

Persönliche Beratung und weitere Informationen bei Personalberaterin Katja Mayer, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 08:49