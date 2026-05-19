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Vrbank vertreterversammlung
19.05.2026, 16:59 Uhr

Mannheim – VR Bank Rhein-Neckar Vertreterversammlung 2026 – Normales Geschäftsjahr mit positiver Bilanz und 4% Dividende (VIDEO)

Vrbank vertreterversammlungMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die VR Bank Rhein-Neckar hat ihr Geschäftsjahr 2025 mit einem soliden Ergebnis und nachhaltigem Wachstum abgeschlossen. (Videobericht am Ende des Beitrages)

Bei der Vertreterversammlung am 18. Mai 2026 im Rosengarten Mannheim, präsentierte VR Bank Vorstand Dr. Michael Düpmann die Zahlen des Bilanzjahres 2025 und skizzierte die Tätigkeiten und Strategien der VR Bank Rhein-Neckar im abgelaufenen und kommenden Geschäftsjahr. Darüber hinaus wurde den Vertretern eine Dividende von 4% vorgeschlagen.

Es sei ein verhältnismäßig normales Geschäftsjahr gewesen, in dem sich die Bilanzen, trotz vielen Herausforderungen im globalen und wirtschaftlichen Umfeld, in erwartetem Rahmen positiv entwickelt hätten, führte Düpmann aus.

Die Bilanzsumme der VR Bank Rhein-Neckar lag bei 5,4 Milliarden Euro und damit 281 Millionen Euro über dem Vorjahreswert. Das betreute Kundenvolumen stieg auf rund 10,5 Milliarden Euro – ein Zuwachs von etwa 473 Millionen Euro gegenüber 2024. Dies seien Zeichen für ein hohes Kundenvertrauen, so Düpmann.

Auch im Kreditgeschäft wurden Steigerungen erzielt. So wurden 713 Millionen Euro neue Darlehen für die Region vergeben. Das Gesamtvolumen der Kredite an Privat- und Firmenkunden kletterte um 125 Millionen Euro auf 3,404 Milliarden Euro, was einer Steigerung von rund 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei lagen die Immobiliendarlehen bei 2,2 Milliarden Euro, während die gewerblichen Finanzierungen ein Volumen von 726 Millionen Euro erreichten. Besonders erfreulich sei die Zunahme der Wohnbaukredite um 5,8 Prozent, was durch gesunkene Zinsen und eine steigende Kreditnachfrage, gestützt werde.

Positiv fiel auch der Jahresüberschuss aus, der sich auf 8,1 Millionen Euro belief.

Neben den blanken Zahlen informierte Düpmann zudem über die Investitionen in die Mitarbeiter und die Strategien und Tätigkeitsfelder der VR Bank.

Im Geschäftsjahr 2025 waren durchschnittlich 381 Vollzeit- und 211 Teilzeitkräfte sowie 60 Auszubildende beschäftigt. Mit einer Vielzahl gesundheitsfördernder Maßnahmen und umfangreichen Personalentwicklungsprogrammen zeige die Bank ihr Engagement als Arbeitgeber. Darüber hinaus wurde rund eine Million Euro in Mitarbeiterweiterbildung investiert und in allen relevanten Bereichen neue Mitarbeiter eingestellt. Zudem gab es Investitionen in technische Entwicklungen.

Auch im kommenden Geschäftsjahr plant die VR Bank Rhein-Neckar umfangreiche Investitionen in Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sowie die Förderung qualifizierter Fachkräfte.

Man merke, dass die Kundenbindung immer digitaler werde, was durch diverse Kennzahlen des Onlinebankings und Online-Service untermauert werde. Dennoch stehe man mit dem breiten Filialnetz und der Kundenbetreuung vor Ort auch analog weiterhin für viel Kundennähe.

In diesem Jahr werde man mit der zweiten Auflage der Rhein-Neckar Heldenawards dem sozialen Anspruch bei der Förderung gesellschaftlicher Projekte wieder gerecht. Hierfür startet aktuell der Bewerbungszeitraum für Projekte aus der Region, die wieder mit insgesamt 200.000 gefördert werden.

In der ansonsten planmäßig verlaufenden Vertreterversammlung, berichtete die Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Annette Kollmar außerdem über die Arbeit des Aufsichtsrates sowie die Prüfungsberichte. Hierbei gab es keine nennenswerten Beanstandungen.

Besondere Tagesordnungspunkte standen dieses Jahr nicht an. Es waren 40,7 Prozent der stimmberechtigten Vertreter anwesend. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat wurden einstimmig entlastet. Zudem wurden Dr. Inge Herold, Andreas Lochbühler und Dr. Peter Uebel wieder für den Aufsichtsrat gewählt sowie der Dividendenvorschlag angenommen.

Einige Nachfragen der anwesenden Vertreter zu KI-Integration, Online-Banking und anderen Themen, wurden vom Vorstand entsprechend beantwortet.

Zum Abschluss fand wie jedes Jahr ein gemeinsames Abendessen im Foyer des Rosengarten statt.

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„Vertreterversammlung VR Bank Rhein-Neckar 2026“ direkt öffnen

Bericht/Video: Raphael Ebler

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 17:36

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