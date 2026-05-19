Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Kreuzungsbereich Waldstraße in Fahrtrichtung Schönau / Sandhofen ist eine Straßenabsenkung aufgefallen. Hier wurden im Laufe des Vormittags Notabsicherungen aufgebaut, sodass die Schadensstelle nicht mehr vom motorisierten Individualverkehr befahren werden kann.

Die Sperrungen im Kreuzungsbereich im Überblick

Die rechte Fahrspur der Waldstraße in Fahrtrichtung Schönau / Sandhofen im Kreuzungsbereich Waldstraße / Waldpforte / Hanauer Straße ist gesperrt worden. Verkehrsteilnehmer, die in die Gartenstadt bzw. in die Straße „Waldpforte“ einfahren möchten, werden über den Düppelweg – Alswenweg entsprechend umgeleitet.

Ebenfalls ist der Abbieger von der Waldstraße in die Waldpforte von Mannheim Schönau bzw. von der Walter-Pahl-Brücke kommend gesperrt. Hier werden die Verkehrsteilnehmer weiter entlang der Waldstraße bis zur Abbiegung in die Kasseler Straße umgeleitet.

Die Ausfahrt aus der Waldpforte auf die Waldstraße in Richtung Käfertal musste ebenfalls gesperrt werden. Die offizielle Umleitung verläuft über die Hanauer Straße – Alte Frankfurter Straße – Speckweg – Kreisverkehr – Karl-Feuerstein-Straße – Luzenbergstraße – Schienenstraße / B44 – Walter-Pahl-Brücke – Waldstraße.

Die Ursachenforschung, weshalb sich die Straße in diesem Bereich abgesenkt hat, läuft.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 18:32