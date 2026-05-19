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19.05.2026, 21:01 Uhr

Mannheim – SV Waldhof verpflichtet 18 -jährigen Kian Ramadani

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Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Planungen für die neue Saison laufen weiter: Heute kann der SV Waldhof einen
weiteren Neuzugang verkünden. Kian Ramadani hat seinen ersten Profivertrag beim
SV Waldhof Mannheim 07 unterschrieben. Der 18 -jährige Stürmer wechselt von der
U19 des 1. FC Ka iserslautern an den Alsenweg.

Der in Wittlich geborene, dreimalige albanische U -Nationalspieler durchlief seit 2021
die Nachwuchsmannschaften des 1. FC Kaiserslautern. In den höchsten deutschen
Nachwuchsligen erzielte Kian Ramadani 29 Tore in 71 Spielen. Zuletzt war er der
zweitbeste S corer der U19 DFB -Nachwuchsliga -Hauptrunde. Mit sieben Toren und
vier Vorlagen führte Ramadani seine Mannschaft in die Endrunde.

„Es ist wichtig f ür eine gute Kaderstruktur, einige junge Spieler zu haben, die
erfahrene Akteure herausfordern k önnen. Wir m öchten uns in diesem Bereich f ür die
neue Saison verbessern. Dementsprechend macht die Verpflichtung von Kian f ür
unsere Mannschaft sehr viel Sinn. Er wei ß, wo das Tor steht, und bekommt bei uns
die Chance, sich im Profibereich zu beweisen “, so Gerhard Zuber, Gesch äftsführer
Sport des SV Waldhof Mannheim 07.

„Ich m öchte mich bei den Verantwortlichen f ür das ausgesprochene Vertrauen
bedanken. Der Schritt zum Waldhof ist f ür mich die ideale M öglichkeit, den Einstieg
in den Profibereich zu schaffen. Ich brenne f ür diese Aufgabe und m öchte die
Gelegenheit nutzen, die mir hier gegeben wird. Ebenso freue ich mich sehr auf die
Stadt und den Verein, mit dem ich zuk ünftig viele Erfolgserlebnisse feiern m öchte “,
so Kian Ramadani zu seiner Vertragsunterzeichnung beim Waldhof.

„In der abgelaufenen R ückrunde war Kian einer der erfolgreichsten Spieler im
deutschen Nachwuchsbereich. F ür sein Alter bringt er eine gute K örperlichkeit mit
und wird dementsprechend auch die faire Chance erhalten, sich bei uns zu zeigen.
Auch in dieser Saison haben wir als Verein gezeigt, dass wir gerne auf junge Spieler
setzen m öchten. Das soll auch zuk ünftig Teil der Identit ät unseres Vereins sein “, so
Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof Mannheim 07.

Quelle: SV Waldhof Mannheim 07

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 21:01

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