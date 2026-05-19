Mannheim – SV Waldhof verpflichtet 18 -jährigen Kian Ramadani



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Planungen für die neue Saison laufen weiter: Heute kann der SV Waldhof einen

weiteren Neuzugang verkünden. Kian Ramadani hat seinen ersten Profivertrag beim

SV Waldhof Mannheim 07 unterschrieben. Der 18 -jährige Stürmer wechselt von der

U19 des 1. FC Ka iserslautern an den Alsenweg.

Der in Wittlich geborene, dreimalige albanische U -Nationalspieler durchlief seit 2021

die Nachwuchsmannschaften des 1. FC Kaiserslautern. In den höchsten deutschen

Nachwuchsligen erzielte Kian Ramadani 29 Tore in 71 Spielen. Zuletzt war er der

zweitbeste S corer der U19 DFB -Nachwuchsliga -Hauptrunde. Mit sieben Toren und

vier Vorlagen führte Ramadani seine Mannschaft in die Endrunde.

„Es ist wichtig f ür eine gute Kaderstruktur, einige junge Spieler zu haben, die

erfahrene Akteure herausfordern k önnen. Wir m öchten uns in diesem Bereich f ür die

neue Saison verbessern. Dementsprechend macht die Verpflichtung von Kian f ür

unsere Mannschaft sehr viel Sinn. Er wei ß, wo das Tor steht, und bekommt bei uns

die Chance, sich im Profibereich zu beweisen “, so Gerhard Zuber, Gesch äftsführer

Sport des SV Waldhof Mannheim 07.

„Ich m öchte mich bei den Verantwortlichen f ür das ausgesprochene Vertrauen

bedanken. Der Schritt zum Waldhof ist f ür mich die ideale M öglichkeit, den Einstieg

in den Profibereich zu schaffen. Ich brenne f ür diese Aufgabe und m öchte die

Gelegenheit nutzen, die mir hier gegeben wird. Ebenso freue ich mich sehr auf die

Stadt und den Verein, mit dem ich zuk ünftig viele Erfolgserlebnisse feiern m öchte “,

so Kian Ramadani zu seiner Vertragsunterzeichnung beim Waldhof.

„In der abgelaufenen R ückrunde war Kian einer der erfolgreichsten Spieler im

deutschen Nachwuchsbereich. F ür sein Alter bringt er eine gute K örperlichkeit mit

und wird dementsprechend auch die faire Chance erhalten, sich bei uns zu zeigen.

Auch in dieser Saison haben wir als Verein gezeigt, dass wir gerne auf junge Spieler

setzen m öchten. Das soll auch zuk ünftig Teil der Identit ät unseres Vereins sein “, so

Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof Mannheim 07.

Quelle: SV Waldhof Mannheim 07

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 21:01